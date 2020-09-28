TikTok: ABD'li yargıç, indirme yasağını askıya aldı

Şirket, bazı kullanıcıların uygulamaya erişiminin önlenmesinin, ifade özgürlüklerini ve kendisini savunmaya fırsat verilmemesi nedeniyle şirketin adil yargılanma hakkının ihlal ettiğini vurguluyordu.

TikTok, iOS ve Android sanal uygulama mağazalarından dışlanmalarının ABD Anayasası'nın Birinci ve Beşinci maddelerine aykırı olduğunu savunuyordu.

TikTok'tan yapılan açıklamada, karardan memnuniyet duyulduğu belirtildi ve haklarını korumaya devam edecekleri vurgulandı.

Uygulamayı bu saatten önce indirmiş olanlarsa, kullanmaya devam edebilecek, ancak uygulamayı telefonlarında silmişlerse, yeniden indiremeyecek ve güncellemelere erişemeyecekti.

ABD'de bir yargıç, TikTok uygulamasının indirilmesine yönelik yasağı, geçici bir yürütmeyi durdurma emriyle askıya aldı.

Şirketi hukuk ekibi ayrıca "Bunu tamamen gereksiz kılabilecek müzakereler yürütülürken, bu gece uygulamayı yasaklamak nasıl anlamlı olabilir? diye de eklemişti.

ABD hükümetinin avukatları ise, uygulamanın sahibi şirketin Çin Komünist Partisi'nin "yayın organı" olduğunu savunuyordu.

Bir diğer Çin yapımı uygulama WeChat de bir hafta önce benzer bir yasakla karşı karşıya kalmış ve ABD mahkemeleri son dakikada yasağın uygulanmasını engellemişti.

Ulusal güvenlik

TikTok'un ABD'deki uzun vadeli kaderi hala belirsiz. Şu anda uygulamanın sahibi Çinli Bytedance şirketi. Ancak Çinli kullanıcılara sunulan Douyin'den farklı bir tüzel kişilik olarak yönetiliyor.

Trump yönetimi, Bytdance'in TikTok'un sahibi olmasının, kabul edilemez bir ulusal güvenlik riski oluşturduğunu söylüyor. Beyaz Saray, TikTok'un Çin Komünist Partisi'nin "Amerikan vatandaşlarının kişisel verilerinin kötücül amaçlarla toplanması" emrine uyması gerektiğini belirtiyor.

Bytedance ise bunu reddediyor ve TikTok'un kullanıcı bilgilerinin ABD ve Singapur'da tutulduğunu ve dolayısıyla, Çin yasalarına tabi olmadıklarını savunuyor.