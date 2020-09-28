HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. TikTok: ABD'li yargıç, indirme yasağını askıya aldı

TikTok: ABD'li yargıç, indirme yasağını askıya aldı

28.09.2020 06:10 | Son Güncelleme

ABD'de bir yargıç, TikTok uygulamasının indirilmesine yönelik yasağı, geçici bir yürütmeyi durdurma emriyle askıya aldı.

TikTok: ABD'li yargıç, indirme yasağını askıya aldı

ABD'de bir yargıç, TikTok uygulamasının indirilmesine yönelik yasağı, geçici bir yürütmeyi durdurma emriyle askıya aldı.

Uygulamanın, Apple'ın App Store ve Android'in Google Play'inden indirilmesi ABD'nin doğusundaki yerel saatle 23:59'dan itibarin bloke edilecekti.

Uygulamayı bu saatten önce indirmiş olanlarsa, kullanmaya devam edebilecek, ancak uygulamayı telefonlarında silmişlerse, yeniden indiremeyecek ve güncellemelere erişemeyecekti.

Coloumbia Bölge Mahkemesi Yargıcı Carl Nichols, TikTok'un başvurusu üzerine geçici bir yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Kararın gerekçesiyse, açıklanmadı.

TikTok'tan yapılan açıklamada, karardan memnuniyet duyulduğu belirtildi ve haklarını korumaya devam edecekleri vurgulandı.

TikTok, iOS ve Android sanal uygulama mağazalarından dışlanmalarının ABD Anayasası'nın Birinci ve Beşinci maddelerine aykırı olduğunu savunuyordu.

Şirket, bazı kullanıcıların uygulamaya erişiminin önlenmesinin, ifade özgürlüklerini ve kendisini savunmaya fırsat verilmemesi nedeniyle şirketin adil yargılanma hakkının ihlal ettiğini vurguluyordu.

Şirketi hukuk ekibi ayrıca "Bunu tamamen gereksiz kılabilecek müzakereler yürütülürken, bu gece uygulamayı yasaklamak nasıl anlamlı olabilir? diye de eklemişti.

ABD hükümetinin avukatları ise, uygulamanın sahibi şirketin Çin Komünist Partisi'nin "yayın organı" olduğunu savunuyordu.

Bir diğer Çin yapımı uygulama WeChat de bir hafta önce benzer bir yasakla karşı karşıya kalmış ve ABD mahkemeleri son dakikada yasağın uygulanmasını engellemişti.

Ulusal güvenlik

TikTok'un ABD'deki uzun vadeli kaderi hala belirsiz. Şu anda uygulamanın sahibi Çinli Bytedance şirketi. Ancak Çinli kullanıcılara sunulan Douyin'den farklı bir tüzel kişilik olarak yönetiliyor.

Trump yönetimi, Bytdance'in TikTok'un sahibi olmasının, kabul edilemez bir ulusal güvenlik riski oluşturduğunu söylüyor. Beyaz Saray, TikTok'un Çin Komünist Partisi'nin "Amerikan vatandaşlarının kişisel verilerinin kötücül amaçlarla toplanması" emrine uyması gerektiğini belirtiyor.

Bytedance ise bunu reddediyor ve TikTok'un kullanıcı bilgilerinin ABD ve Singapur'da tutulduğunu ve dolayısıyla, Çin yasalarına tabi olmadıklarını savunuyor.

Ancak şirket buna karşın, yasaklanma tehdidi karşısında, veri tabanı şirketi Oracle ve perakende devi Walmart'a yeni kurulacak TikTok Global adlı şirketten yüzde 20 hisse satmayı kabul etmişti.

Ancak Trump, Bytedance'in kontrolü iki ABD şirketine vermediği herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söylemişti.

TikTok'un açıklaması, müzakerelerin hala sürdüğüne işaret ediyor.

TikTok's audience skews younger than that of Facebook, YouTube and Twitter

Bu arada Pekin yönetimi de, Bytedance'e herhangi bir anlaşmaya algoritmaları dahil etme izni verip vermeyeceğini henüz açıklamadı.

Algoritmalar, uyulamanın daha önce izlenenlere göre, her bir kullanıcıya hangi videoları göstereceğine karar veren tasiye motorunu işletiyor.

Algoritmalar, kullanıcıların tercihlerine çok duyarlı ve davranış değişikliklerini çabuk anlıyor. Bu da, uygulamanın bu kadan popüler olmasının nedenlerinden biri.

Çin bunların anlaşmaya dahil edilmesini reddederse, görüşmeler çıkmaza girebilir.

TikTok ABD'de 100 milyon, dünya genelinde ise 700 milyon aktif kullanıcısı olduunu söylüyor.

ABD yönetimi, TikTok'a karşı iki başkanlık emri verdi. İlki, Apple ve Google'ın sanal uygulama mağazalarından indirilmesinin engellenmesini, diğeri de başkanın ulusal güvenlik kaygıları 12 Kasım'a kadar giderilmezse tamamen yasaklanmasını öngörüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ülke arasındaki çatışmada şok görüntülerİki ülke arasındaki çatışmada şok görüntüler
NYT belgeleri ele geçirdi! Trump'la ilgili çarpıcı detayNYT belgeleri ele geçirdi! Trump'la ilgili çarpıcı detay
Ada parsel sorgulama nasıl, nerden yapılır?Ada parsel sorgulama nasıl, nerden yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Ukrayna'dan flaş Ermenistan hamlesi
Ukrayna'dan flaş Ermenistan hamlesi
ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a flaş çağrı
ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a flaş çağrı
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Diğer Haberler
New York Times belgeleri ele geçirdi! Trump'la ilgili çarpıcı detay
NYT belgeleri ele geçirdi! Trump'la ilgili çarpıcı detay
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması: Durdurabilecek miyiz bakacağız
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Son dakika: ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a flaş çağrı
ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a flaş çağrı
İtalyan senatörden Azerbaycan’a destek: Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli
İtalyan senatörden Azerbaycan’a destek
Son dakika: BM'den Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına ilişkin açıklama
BM'den Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına ilişkin açıklama
Azerbaycan'ın yanında olduklarını bildirmişlerdi! Ukrayna'dan flaş Ermenistan hamlesi
Ukrayna'dan flaş Ermenistan hamlesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.