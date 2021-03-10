TikTok ağda videoları için cilt uzmanlarından uyarı: 'Boğularak ölüme neden olabilir'

TikTok'ta bir berberin yayımladığı ve tüm yüze uyguladığı "sıcak ağda" videolarının milyonlarca kez izlenmesi, cilt uzmanlarının uyarısına neden oldu.

Bu videolarda, kişinin tüm yüzünün ve boynunun akışkan ağdayla kaplandığı, kısmen kulaklara ve burun deliklerine de girdiği, soğuyup sertleşince de deriden söküldüğü görülüyor.

En fazla izlenen videoları paylaşan bir berber, bu işlemin yararlı olduğunu iddia ediyor.

Ancak İngiliz Cildiyeciler Derneği (BAD), burun ve kulakların içine ağda yapılmasının zararlı olduğunu kaydetti.

Bir cilt uzmanı da, bu şekilde tüm yüze ağda uygulamasının nefes almayı engelleyerek ölüme yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bir uzman da TikTok'un videolara uyarı koyması gerektiğini söyledi.

TikTok ise ağdanın meslek erbapları tarafından yapıldığını belirterek videolara tehlikeli davranış uyarısı yapılmadığını belirtti.

Ağda videoları sayesinde, Hollanda'daki Kapsalon Freedom adlı berber dükkanı TikTok'ta 800 bin takipçi edindi.

Hollanda medyası Kasım'da paylaşılan bir videoyla ilgili haber yaptıktan sonra video 84 milyon kez izlendi.