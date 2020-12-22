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TikTok bundan sonra sektörde tek başına olmayacak

22.12.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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TikTok bundan sonra sektörde tek başına olmayacak

Dünyanın en büyük 2. platformu olarak bilinen YouTube ve TikTok rekabeti çok ciddi seviyelere ulaşabilir. Hadi gelin konu ile ilgili bütün detaylara birlikte göz atalım.

YouTube ve TikTok rekabeti aslında pek olmaması gereken bir durum. Bunun nedeni ise YouTube daha çok video içeriklerine yönelirken genellikle uzun olanları tercih ediyor. Daha doğrusu YouTube sitesine eklenen videolar oldukça uzun olabiliyor. Ancak TikTok ise genellikle Snapchat tarzı oldukça kısa videolara yer veriyor. TikTok videolarının uzunluğunun çoğunlukla 20 saniye civarında olduğunu söyleyebiliriz.

Her ne kadar birbirinden farklı 2 platform gibi görünse bile, onlar daha şimdiden büyük rekabet etmeye başladı. Kısa video uygulaması olarak uzun bir süre tek başına zirvede kalmayı başaran TikTok, şimdilerde yeni rekabetlere hazırlanıyor.

YOUTUBE SHORTS İLE TİKTOK'A RAKİP OLUYOR

TikTok ile ilk rekabeti başlatan şirket Facebook oldu. Özellikle Instagram üzerinden rekabet geliştirmeye çalışan firma, yine de pek başarılı olamadı. Şimdi ise YouTube büyük bir mücadele etmek için geliyor.

YouTube tarafından geliştirilen Shorts isimli yeni özellik sayesinde kullanıcılar, kısa videolar paylaşabilecek. Böylece TikTok tarafından ele geçirilen kısa video sektörü paylaşılacak. Ancak YouTube gibi bir platformun böyle bir işe girişmesi aslında biraz tehlikeli.

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Her ne kadar TikTok çok fazla dikkat çekse bile, yine de bazıları tarafından pek sevilmiyor. Ortaokul ve lise çağındaki çocuklar ile gençler tarafından daha fazla tercih ediliyor. Bu nedenle TikTok genellikle kolay bir kullanım sağlıyor. Ancak YouTube ona göre bir miktar daha karışık.

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