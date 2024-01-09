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    4. TikTok canlı yayınında eşine şiddet uyguladı! Karısının boğazına yapıştı kendisini kafa atarak kurtarabildi

    TikTok canlı yayınında eşine şiddet uyguladı! Karısının boğazına yapıştı kendisini kafa atarak kurtarabildi

    09.01.2024 07:38 | Son Güncelleme:
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    TikTok'tan paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. TikTok'ta canlı yayın açtığı sırada eşi tarafından şiddete uğrayan kadın sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Genç kadın boğazına yapışan adama kafa atarak kurtulabildi.

    TikTok'ta canlı yaypın yaptığı sırada eşiyle anlaşmazlık yaşayan bir kadın canlı yayın açıkken şiddete maruz kaldı. Olay sırasında adam kadının boğazına yapışarak ensesinden sıkmaya başladı.

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    Canının acıdığını söyleyerek adama bırakması için yalvaran kadın kurtulmak için çareyi adama kafa atmakta buldu. Burnunu aldığı darbe sonrası kadına gösterdiği fiziksel şiddeti sona erdiren erkek daha sonra şiddetine sözlü olarak küfürlerle devam etti.

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    O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayı canlı yayında izleyen pek çok kişi 'Abi yapma' diyerek duruma tepki gösterdi.

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