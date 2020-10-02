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  4. TikTok canlı yayınında eski kocası tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın yaşamını yitirdi

TikTok canlı yayınında eski kocası tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın yaşamını yitirdi

02.10.2020 11:49 | Son Güncelleme

Çin'de, canlı yayın sırasında eski kocası tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldığı belirtilen TikTok fenomeni bir kadın yaşamını yitirdi.

TikTok canlı yayınında eski kocası tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın yaşamını yitirdi

Çin'de, canlı yayın sırasında eski kocası tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldığı belirtilen TikTok fenomeni bir kadın yaşamını yitirdi.

Olay ülkede büyük öfke yarattı. Kadının çocuğu için internet üzerinden bir günde bir milyon yuan (yaklaşık 146 bin dolar) yardım toplandı.

Çin medyasına göre, Çengdu kentindeki olay 14 Eylül'de meydana geldi.

TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de yüz binlerce takipçisi bulunan ve köy hayatı videoları milyonlarca kişi tarafından beğenilen Lamu adlı kadın canlı yayına hazırlanırken ekranı aniden karardı.

'Satırla kapıyı kırdı'

Bir süre önce boşandığı kocasının, bir satırla kapıyı kırarak elinde benzin bidonuyla içeri girdiği ve Lamu'yu ateşe verdiği belirtiliyor.

Jinçuan polis yetkilileri, vücudunun yüzde 90'ı yanan Lamu'nun yerel bir hastaneye kaldırıldığını ve buradan da Siçuan'da bir hastaneye naklediğini bildirdi.

16 gün komada kalan iki çocuk annesi kadının kurtarılamadığı ve 30 Eylül'de öldüğü açıklandı.

'Kocasından hep şiddet görüyordu'

Devlet denetimideki Beijing Youth Daily sitesinin haberine göre, soyadının Tang olduğu belirtilen kocası evlilikleri sırasında Lamu'ya şiddet uyguluyordu.

Lamu'nun Luo adlı eniştesi, "Karım Tang'ın onu sürekli dövdüğünü söylüyordu" dedi.

İki çocukları olan Lamu ve Tang, Mayıs'ta boşandı. Mahkeme çocuklardan birinin velayetini anneye, diğerinin velayetini de babaya verdi.

Ancak habere göre Tang, daha sonra kendisiyle yeniden evlenmezse çocuklardan birini öldüreceği tehdidinde bulundu.

Lamu, Tang'la evlenmeyi kabul etti ancak bir süre sonra evden kaçtı. Tang'ın, Lamu'nun yerini söylemeyen kız kardeşini de dövdüğü ileri sürüldü.

Aile üyeleri, durumu polise bildirmelerine rağmen, hiçbir şey yapılmadığını söylüyor.

Daha sonra Lamu'yla Tang'ın yeniden boşandığı ve bu kez iki çocuğun velayetinin de anneye geçtiği belirtildi.

Polis, Tang'ın 14 Eylül'de kasten insan öldürme şüphesiyle gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Olay ülkede büyük infiale neden oldu. Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo sitesinde 70 milyon kişi Lamu'nun ölüm haberiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Yorumlarda, şiddet mağduru kadınların adli sistemde yaşadıkları zorluklara dikkat çekildi ve polis suçlandı.

Kocası saçlarından sürükledi, kurtulmak için ikinci kattan atladı

Çin'de bu yılın başlarında kocası tarafından ağır şekilde dövülen Liu Zengyan

adlı bir kadın, kurtulmak için ikinci katın penceresinden caddeye atlamış ve ağır yaralanmıştı.

Mahkeme, saçlarından yerlerde sürüklendiği videoyu kanıt olarak sunan Liu'nun boşanma talebini geri çevirmişti.

Ancak mahkeme, Liu'nun videoyu sosyal medyada paylaşmasından sonra gösterilen tepkiler üzerine daha sonra talebi kabul etmişti.

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