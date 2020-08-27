TikTok CEO'su Kevin Mayer istifa etti!

TikTok ABD yönetimi tarafından hedef tahtasına oturtulmuş durumda. Donald Trump'ın TikTok'un satılmaması halinde ABD sınırları içerisinde yasaklayacağını söylemesi TikTok'u ve TikTok'un sahibi ByteDance'ı oldukça zor bir durumda bıraktı. TikTok yönetiminin yaşananlardan dolayı üzüntülü olduğu da biliniyordu. Yaşananların ardından TikTok yönetiminin en üst kademesinde istifa sesi duyuldu.

TİKTOK CEO'SU GÖREVİNİ BIRAKTI

CNN'nin haberine göre, TikTok CEO'su Kevin Mayer TikTok'taki görevinden istifa etti. Mayer, şirket çalışanlarına bir istifa notu da gönderdi. CEO notunda ''Geçen haftalarda politik iklim bize karşı sert bir şekilde değişti.'' diyerek şirkete geldiğinde hızlı değişiklikler yaptığını, yakın zamanda bir çözüm beklediğini ancak buna rağmen üzüntüyle ayrılma kararı aldığını açıkladı. Kevin Mayer, TikTok'taki görevine henüz Haziran ayında getirilmişti ve daha önce Disney'in üst düzey yöneticilerinden biriydi.

TİKTOK AÇIKLAMA YAPTI

TikTok ise Kevin Mayer'in istifasının ardından bir açıklama yaptı. TikTok, Mayer'e teşekkür ederek, "Son birkaç ayın siyasi dinamiklerinin Kevin'in rolünün kapsamını önemli ölçüde değiştirdiğini biliyoruz ve kararına tamamen saygı duyuyoruz" dedi. Görünüşe göre, TikTok CEO'sunun istifasının arkasında ABD yönetiminden gelen baskının büyük payı var.

