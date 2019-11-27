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TikTok, Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara dikkat çeken genç kadının hesabını engelledi

27.11.2019 08:31 | Son Güncelleme

TikTok, Amerikalı bir genç kadının, Çin'in Uygur Türkleri'ni kampta tutmasını eleştirdiği videosunun ardından içerik koymasını engelledi. Aziz'in bakım tüyolarıyla başlayan videosunda daha sonra bu konuya dikkat çektiği ve Çin'de gerçekleşen olayları, "yeni bir Holokost (Yahudi soykırımı)" olarak nitelediği görülüyor. TikTok'a göre ise bu içerik yasaklanmış değil.

TikTok, Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara dikkat çeken genç kadının hesabını engelledi

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, Amerikalı bir genç kadının, Çin'in Uygur Türkleri'ni kampta tutmasını eleştirdiği videosunun ardından içerik koymasını engelledi.

Feroza Aziz, güzellik ve bakım tavsiyeleriyle başlayan videosunda önce kirpikleri kıvırıcı cihazla nasıl bakıma almak gerektiğini anlatıyor.

Ardından Çin'in Uygur Türklerini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda tuttuğunu söyleyen Aziz, Çin'de gerçekleşen olayları, "yeni bir Holokost (Yahudi soykırımı)" olarak nitelendiriyor.

Bunun gelişmenin ardından TikTok, Aziz'in yeni bir içerik koymasını engelledi; Aziz bunu Twitter hesabından duyurdu.

https://twitter.com/x\_feroza/status/1198912945801043969?s=20

TikTok ise bu iddiaya karşı çıkarak BBC'ye yaptığı açıklamada, içeriğin siyasi hassasiyetlere göre yönetilmediğini söyledi.

Diğer yandan TikTok'un Çin pazarı için devreye soktuğu uygulama Douyin'da ise Aziz'in videosunun engellendiği görüldü.

Şirkete göre Aziz'in eski hesaplarından biri 15 Kasım itibarıyla "terörizm ile ilişkili içerik açısından topluluk kurallarına uymadığı için" yasaklanmıştı.

Aynı zamanda 25 Kasım itibarıyla Aziz'in akıllı telefonuna da yasak getirildi. Bu yüzden şirket sözcüsüne göre Aziz aynı telefondan yeni hesabına ulaşmaya çalıştığında bu engelle karşılaştı.

Şirketin sözcüsü, Aziz'in yeni hesabının ve videolarının bu durumundan etkilenmediğini, kirpiklerin kaldırılmasına dair videonun etkileşim almaya devam ettiğini belirtti.

Aziz'in Uygur Türkleriyle ilgili olarak bu Pazar koymaya başladığı üç videodan ilki 1,4 milyon izlenme ve 500 bin adet reaksiyon aldı.

Twitter'dan da bu video paylaşılarak neredeyse 5 milyon daha görüntülenme elde etti.

Aziz, online olarak bilinçlenmeyi teşvik etmenin "harikalar" yaratabileceğini söyleyerek milyonlara ulaşılabileceğini aktarıyor.

Çin hükümeti ile yakınlığı eleştiriliyor

ABD'de gittikçe büyüyen TikTok'un Çin hükümeti ile ilgili yakın ilişkileri ise uzun zamandır eleştirilmekte.

Diğer yandan bu hafta içinde Çin hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda tutulan Uygur Türklerine uygulanması için verdiği beyin yıkama talimatlarına ilişkin resmi belgeler ilk defa basın kuruluşlarında yer almıştı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na (ICIJ) sızdırılan ve BBC'nin Panaroma programıyla Guardian gazetesi gibi basın kuruluşlarının incelediği Çin hükümeti belgelerinde, kamplarda tutulan yüz binlerce Müslüman Uygur Türkünün güvenlikli hapishanelerde kilitli tutulduğu, cezandırıldığı ve beyin yıkama sürecinden geçtiği ortaya çıktı.

17 basın kurumunun işbirliği ile gerçekleştirilen araştırma, ilk defa Çin hükümetinin Uygur Türklerine yönelik sistematik bir beyin yıkama operasyonu gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.

Çin hükümeti şimdiye kadar bu kampların gönüllü eğitim ve çalışma kampları olduğunu öne sürüyordu.

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