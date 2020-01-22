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  4. TikTok'da 86 milyar saat izlenme önemli bir rekor olarak görülüyor

TikTok'da 86 milyar saat izlenme önemli bir rekor olarak görülüyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Sensor Tower tarafından yapılan analizlerde şirketin bunu paraya çevirmekte zorlandığı görülüyor. İşte haberimizin detayları.

TikTok'da 86 milyar saat izlenme önemli bir rekor olarak görülüyor

Mahkemelerle boğuşan ve ABD ordusu gibi kurumlar ile adeta savaş halinde olan TikTok, yine de büyümesine devam ediyor. Özellikle de Hindistan içinde büyük bir büyüme yakalayan şirket, emin adımlarla devam ediyor. TikTok geçen yıl tüm gelirlerinin %71’ini oluşturan 176,9 milyon dolar izlenme geliri yakalamıştı.

Apptopia’nın analizlerine göre her üç aylık dönem başına 50 milyon dolar gelir elde eden şirket, henüz net olarak iyi bir gelir elde edemedi. Daha çok reklamlar ile elde edilen gelirlerden bahsetmek mümkün.

YouTube ile rekabet etmeyi ve daha fazla içerik üreticisi çekmeyi amaçlayan TikTok, henüz bu amacına yakın değil. Özellikle de sadece reklamlardan gelir elde edilmesi, büyük zorluk yaratıyor. Uygulama içerisinde herkes kazanç sağlayamıyor. Bazı içerik üreticileri, başka şirketlerden bağış alıyor ve şimdilik en büyük kazanç yollarından bir diğerini de bu oluşturuyor.

Çatı şirket olan ByteDance’in uygulaması internetin her kesimi tarafından hoş karşılanmıyor olsa da, oldukça başarılı demek mümkün. İlerleyen dönemlerde ise yeni kazanç yollarını keşfedeceklerine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

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Tiktok Hindistan

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