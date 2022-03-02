TikTok'tan müjde: Artık 10 dakikalık videolar yükleyebilirsiniz

TikTok, video süresi sınırı konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Instagram Reels'in rakibi olan TikTok, bu kez video süresini büyük oranda artırdı.

TIKTOK'TA SINIR ARTIK 10 DAKİKA

Aktarılanlara göre TikTok, platformdaki video süresi sınırını bir kez daha artırarak, üç dakikadan 10 dakikaya çıkardı.

TikTok daha önce de video süresi sınırı konusunda iyileştirmeler yapmıştı. Örneğin, geçen temmuz ayında bu sınır 60 saniyeden üç dakikaya çıkartılmış, böylece kullanıcılar üç dakikalık videoları platforma yükleme imkanı kazanmıştı.

YOUTUBE'A RAKİP OLMA HEDEFİ

Artan zaman sınırının ile birlikte platformun YouTube'a karşı daha büyük bir rakip haline gelebileceği söyleniyor. Ancak YouTube hala süre sınırı konusundaki avantajını koruyor.

