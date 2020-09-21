TikTok düğümü çözüldü: Oracle, Walmart ve ByteDance işbirliğinde TikTok Global kuruluyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu üç şirketin yaptığı anlaşmaya prensipte onay vermesinin ardından sosyal medya platformu TikTok'un geleceğine dair belirsizlik sona erdi.

ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan TikTok'un Çinli sahibi ByteDance, dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle ve perakende devi Walmart ile bir anlaşmaya vardı.

Buna göre ABD'li şirketler Oracle ve Walmart, ByteDance'ın yüzde 20 hissesini satın alacak, böylece TikTok'un Amerikan operasyonunu yürütecek.

Üç şirketin işbirliği kapsamında genel merkezi ABD'de bulunacak TikTok Global kurulacak.

ByteDance tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada Oracle, Walmart ve ByteDance işbirliğinde kurulacak TikTok Global adındaki şirketin halka arza gideceği, böylece şirketin kurumsal bir yönetim yapısına kavuşması ve şeffaflığının amaçlandığı belirtildi.

Şirketin halka arza gitmeden bir kısım hissesinin önceden satılacağı belirtilirken böylece ByteDance'in TikTok Global'de yüzde 80 hissesinin kalacağı aktarıldı.