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TikTok ebeveynlere çocuklarının uygulamasını kontrol etme imkanı sunacak

20.02.2020 06:42 | Son Güncelleme

TikTok yeni özelliği "aile güvenliği modu" ile ebeveynlere çocuklarının telefonlarındaki TikTok uygulamasını kontrol etme imkanı sunacağını açıkladı. Kontrol edilebilecek özellikler arasında uygunsuz içerik filtreleme, mesajlaşmayı arkadaşlarla kısıtlama veya tamamen kaldırma, uygulamanın günlük kullanım süresinin kısıtlanması da yer alıyor.

TikTok ebeveynlere çocuklarının uygulamasını kontrol etme imkanı sunacak

TikTok yeni özelliği "aile güvenliği modu" ile ebeveynlere çocuklarının telefonlarındaki TikTok uygulamasını kontrol etme imkanı sunacağını açıkladı.

Cep telefonuna TikTok yükleyen ebeveynler, uygulamalarını çocuklarınınkiyle eşleştirdikten sonra bazı özellikleri kontrol etme imkanına kavuşacak.

Bunların arasında uygunsuz içeriği filtreleyen "kısıtlı mod" ile mesajlaşmanın tamamen kapatılması da var.

TikTok'un yaş sınırı 13 olsa da çok sayıda çocuk yaşlarını farklı bildirerek uygulamayı kullanıyor.

İngiltere'de TikTok'un 12-15 yaş arasındaki çocuklar tarafından kullanılma oranı bir yılda bir buçuk katına çıktı.

Yeni özellikler nasıl çalışıyor?

Ebeveynlerin kontrolü ele almak için TikTok hesabı açması gerekecek.

Uygulamayı yükledikten sonra çocuklarının telefonundaki uygulamayla eşleşip "dijital güvenlik" menüsüne girmeleri, buradan hangi telefonun çocuklarının hangi telefonun kendilerinin telefonu olduğunu kaydetmeleri gerekecek.

https://www.youtube.com/watch?v=1FURmgQJYHY

Bir telefonun ekranında çıkan QR kodunu diğer telefona taratarak yapılan bu işlemin ardından ebeveynlere sunulacak seçenekler şöyle:

  • Bir algoritma tarafından uygunsuz olabilecek içerikleri ayıklaması hedeflenen "kısıtlı mod",
  • Sadece arkadaşlarla mesajlaşma veya mesajları tamamen kapatma seçeneği,
  • Uygulamayı kullanma süresinin kısıtlanması, günlük süre sınırlaması.

Bu güvenlik uygulamaları önceden de TikTok'ta vardı fakat çocuğun telefonundan manuel olarak yapılması ve her 30 günde bir süresi dolan bir şifreyle denetlenmesi gerekiyordu.

Neden bu özelliklere ihtiyaç duyuldu?

TikTok gençler arasında çok popüler. İngiltere'de 10 yaşındaki çocukların yarısının akıllı telefonu var. Türkiye'de ise konuyla ilgili bir istatistik bulunmuyor.

6-15 yaş arası çocukların cep telefonuna sahip olma oranına dair en son 2013'te veri açıklayan TÜİK, bu yaş grubundakilerin yüzde 13,1'inin kendine ait cep telefonu olduğunu duyurmuştu. Fakat TikTok'un yüklenmesi için telefonun sıradan bir cep telefonu değil, uygulama yüklenebilen türden bir akıllı telefon olması gerekiyor.

TikTok'un da üyesi olduğu Çevrimiçi Aile Güvenliği Enstitüsü'nden Stephen Balkan, ebeveynlerin TikTok hesabı açmalarının iyi bir şey olacağını söylüyor.

Enstitünün "iyi dijital ebeveynlik" için önerdiği adımlardan biri, çocuklarınızın kullandığı sosyal medya ağlarına ve uygulamalara dahil olup birlikte yaratmak.

Balkam "Bu adımı TikTok açısından olumlu buluyoruz" diyor.

Öte yandan İngiltere merkezli Çocukların Derneklerinin Koalisyonu'ndan John Carr, "Bu uygulamaya bakıp da çocuklarıyla orada vakit geçirmek isteyen ebeveynler varsa ya uygulamaya gerçekten bakmamışlardır ya da gençler için neyin uygun olduğu konusunda sıra dışı fikirleri vardır" diyor ve ekliyor:

"Son zamanda TikTok'ta çok zaman geçirdim ve diyebileceğim tek şey, uygulamanın minimum yaş sınırı olan 13 yaşındaki biri için hiç de uygun olmadığı."

Geçen yıl BBC'nin yürüttüğü bir araştırma, TikTok'ta çocukların TikTok ünlülerinden gerçek para karşılığı bir şeyler satın almaları yönünde baskı gördüklerini ortaya çıkarmıştı.

Ünlüler bunun karşılığında çocuklara telefon numaralarını verme veya özel mesaj gönderme gibi vaatlerde bulunuyordu.

BBC'nin haberinin ardından para gönderme özelliği yetişkinlerle sınırlandırılmıştı.

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