TikTok Facebook savaşında galip belli oldu

App Annie’den bugün gelen yeni bir rapor, 2020’nin mobil uygulama trendlerinden bazılarını açıkladı. TikTok Facebook savaşında kazanan bu yıl TikTok’un olması herkesi şaşırttı. iOS ve Android indirmelerinin 130 milyarı bulduğu ve bunun gelir olarak 112 milyar dolara tekabül ettiği söyleniyor.

TİKTOK 3 BASAMAK YÜKSELDİ

TikTok’un ivmesi son birkaç yılda önemli ölçüde arttı ve 2020’de Facebook’u en çok indirilen uygulama olarak sollama eğilimini sürdürdü. Fast Company tarafından görülen The App Annie raporu, TikTok’un sıralamada 3 basamak yükselerek en popüler hale geldiğini vurguluyor.

Bilhassa, Trump yönetimi de bu hafta TikTok’un ABD operasyonlarını satması için çabalarını bırakmıştı. TikTok ayrıca 15 basamak atlayarak Tinder’ın ardından tüketici harcamaları için en yüksek gelir getiren ikinci uygulama oldu.

Ancak, Facebook’un uygulamaları, aylık aktif kullanıcılar söz konusu olduğunda hala ilk dört uygulama arasında yer alıyor. 2020 için mobil alandaki diğer büyük trendlere bakıldığında, iOS ve Android için küresel gelir, yılda yüzde 25 artışla 112 milyar dolara çıktı. Bu, şaşırtıcı değil. Oyunlar ise 112 milyar doların yüzde 71’ini oluşturuyor.