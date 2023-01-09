TikTok fenomeni Aybüke Çangal mini elbisesiyle dans etti! O anlar milyonlarca izlenme aldı

Fenomen Aybüye Çangal, boynuna yaptırdığı rapçi Çakal dövmesiyle TikTok magazininin gündemine bomba gibi oturmuştu. Bu hareketi sonrası hayran kitlesi artan Çangal, kimileri tarafından eleştiri almıştı. Aybüke Çangal, mini elbisesiyle dans ederek TikTok videosu çektiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

MİNİ ELBİSESİYLE DANS ETTİ, DEFALARCA İZLENDİ

Şimdilerde Kısmetse Olur yarışmasıyla anılan TikTok fenomeni Aykbüke Çangal sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Fenomen Aybüke Çangal'ın TikTok hesabında 1,6 milyon takipçisi bulunurken Instagram hesabında ise 500 bine yakın sayıda takipçisi bulunuyor.

TikTok hesabında yaptığı paylaşımlarla ünlenen Çangal, boynuna yaptırdığı rapçi Çakal dövmesiyle bir dönem gündemden düşmemişti.

Fenomen güzel mini yeşil elbisesiyle dans etti. Bir sağa bir sola kıvıran Aybüke Çangal'ın bu dansı milyonlarca izlenme aldı.

Binlerce yorum ve beğeni alan Aybüke Çangal'ın bu videosu yoğun ilgi gördü.

Çangal'a takipçilerinden "Aşırı yakışmış", "Bu güzellik halis mi?" şeklinde yorumlar geldi.

İşte fenomen Aybüke Çangal'ın Instagram pozları...





