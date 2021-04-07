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Tiktok fenomeni Berk Çiçekgil kimdir, kaç yaşında, nereli?

07.04.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde sosyal medyada çok konuşulan Berk Çiçekgil, tiktok fenomeni olmasının yanı sıra profesyonel dansçı ve Jeoloji mühendisliği öğrencisidir. Kız arkadaşı Pelin Yar ile birlikte çektiği tiktok videoları ilgi gören Berk Çiçekgil'in sosyal medyada hatrı sayılır bir takipçi kitlesi var. Peki, Tiktok ve Instagram fenomeni Berk Çiçekgil kimdir? İşte, Berk Çiçekgil hakkında merak edilenler...

Tiktok fenomeni Berk Çiçekgil kimdir, kaç yaşında, nereli?

21 yaşındaki Berk Çiçekgil genç yaşına rağmen son dönemlerin yıldızı parlayan isimlerinden biri oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğrencisi olan Berk Çiçekgil, profesyonel bir dans okulunda asistan eğitmenlik yapıyor. Sosyal medyanın çok konuşulan ismi Berk Çiçekgil'in hayatı ise takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte, Berk Çiçekgil hakkında merak edilenler...

BERK ÇİÇEKGİL KİMDİR?

Berk Çiçekgil 1 Eylül 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.77 boyunda ve 63 kilo olan Berk Çiçekgil, Başak burcudur. Anne adı Hacer baba adı Hasan olan Berk Çiçekgil'in aynı zamanda Sudenaz adında bir de kız kardeşi vardır. Berk Çiçekgil, Tiryaki Hasan Paşa İlkokulu'nda ilkokulu tamamladıktan sonra Orhan Gazi Ortaokulu'nda eğitimine devam etmiştir.

Daha sonra Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi'nde lise eğitimini tamamlayan Berk Çiçekgil, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimine devam etmektedir. Öğrenciliğinin yanı sıra, profesyonel dansçı ve dans eğitmeni olan Çiçekgil aynı zamanda influencer. Berk Çiçekgil'in Instagram'da 81,3 bin takipçisi ve Tiktok'ta 851 bin abonesi bulunuyor.

Bek Çiçekgil ilk defa 17 yaşındayken üniversite sınavına hazırlık döneminde 2Day Dance Academy’de dans eğitimi almaya başlamıştır. Çiçekgil, 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü kazandığı sırada 2Day Dance Academy’de asistan eğitmen olmuştur.


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tiktok Instagram
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