TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın kıvrak müşterisi kalça dansı yaptı! İzlenme rekorları kırdı

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç’in müşterisiyle dans ettiği videolar çok konuşuluyor. Dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Çılgın Dondurmacı Dubai’ye gitti.

KALÇA ŞOVA BEĞENİ YAĞDI

Çılgın Dondurmacı’nın bir müşterisi yaptığı dans ile büyük beğeni topladı. TikTok takipçileri videoya “Vay anasını sayın seyirciler”, “Bayrakları da asmış helal olsun kral turizm bakanı gibi çalışıyor.”, “Hayat dondurmacıya güzel” yorumunda bulundular.

Birçok sosyal medya hesabı bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.3 milyon, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç ayrıca Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkıları ile de çok konuşulmuştu.





