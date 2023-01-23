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TikTok fenomeni Özüm Altın Şişli'de neye uğradığını şaşırdı! Her şey bir anda oldu, peşinden koştu ama...

23.01.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Özüm Altın, kaşla göz arasında 50 bin liralık telefonunu kaptırdı. İstanbul'un en işlek caddelerinin birinde başına gelenleri anlatan fenomen isim "elimi cebimden çıkarttığım anda telefonu çekmiş" diye konuştu. Hırsızlık anları ise anbean kameralara yansıdı.

TikTok fenomeni Özüm Altın Şişli'de neye uğradığını şaşırdı! Her şey bir anda oldu, peşinden koştu ama...

TikTok fenomeni Özüm Altın, geçtiğimiz günlerde Şişli'deki cadde üzerinde ilerlerken bir anlık kargaşayla cep telefonunu çaldırdı. Yaşadığı hırsızlık olayını Show Haber'e anlatan Altın, "Önümü kapatmak için elimi cebimden çıkarttığım anda kırmızı beyaz başörtülü bir kadın telefonu cebimden çekmiş. O telefon benim için çok önemi, kazancımı oradan sağlıyorum. Tamamen bir çöküşe uğradım diyebilirim" diye konuştu.

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HIRSIZLIK ANI KAMERADA

O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İncelenen güvenlik kameralarındaki görüntülerde başörtülü bir kadının, fenomen ismin cep telefonunu cebinden çektiği ve yanındaki işbirlikçisine verdiği görülüyor.

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Bir süre sonra cep telefonun olmadığını fark eden genç kadın, belki yakalarım umuduyla hırsızların peşinden koştu.

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HEDEF ŞAŞIRTTILAR

Durdurduğu bebek arabalı kadının "Ben telefon falan bilmiyorum" dediğini anlatan fenomen isim, o sırada yaşlı kadının yanına gelerek iki gencin aşağı doğru kaçtığını söyleyerek hedef şaşırttığını aktardı.

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tiktok Hırsız cep telefonu fenomen

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