Tiktok fenomeni Pelin Yar kimdir, kaç yaşında, nereli?

19 yaşındaki Pelin Yar son günlerde en çok konuşulan fenomenlerden biri oldu. Üniversiteye hazırlanmakta olan Pelin Yar genç yaşına rağmen büyük bir hayran kitlesine takip. Profesyonel dansçı ve influencer olan Pelin Yar'ın hayatı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte, Pelin Yar'ın hayatı hakkında bazı bilgiler...

PELİN YAR KİMDİR?

Pelin Yar, 14 Mart 2002 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Balık burcu olan Pelin Yar, 1.64 boyunda ve 50 kilodur. Anne adı Öznur Baba adı Ahmet olan Pelin Yar'ın bir de Onur adında bir abisi var. İlk öğrenimini İMKB'de tamamlayan Yar, mezun olacağı son sene Uğur Ortaokullarına geçmiş ve buradan mezun olmuştur. Şu anda Cağaloğlu Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Pelin Yar, öğrenciliğinin yanı sıra profesyonel dansçı ve influencer. Tiktok'ta 1.1 milyon abonesi olan Pelin Yar'ın Instagram'da ise 135bin takipçisi bulunuyor.

Pelin Yar14 yaşında Urban Dance branşında dans etmeye başlamıştır. 16 yaşındayken bir yandan Türkiye’nin sayılı proje okullarından biri olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde öğrenciyken, bir yandan Türkiye’nin en iyi dans okullarından 2Day Dance Academy’de asistan eğitmenliğe yükselip dans dersleri vermeye başladı. Yar bu sayede okulunun Proje Takımı’nda önemli bir yer edindi.



