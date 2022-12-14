TikTok fenomeni Yaren Alaca balkonda kısacık pijamasıyla dans etti! Değişim videosuyla binlerce izlenme aldı

TikTok fenomeni Yaren Alaca'nın TikTok hesabında 5,6 milyon, Instagram hesabında 1,3 milyon takipçisi ve YouTube hesabında ise 600 binden fazla abonesi bulunuyor. Ürettiği içeriklerle gündeme gelmeyi başaran Yaren Alaca, soğuk havaya aldırmadan balkonda çektiği dans videosuyla sosyal medyada ilgi gördü.

FENOMEN YAREN ALACA BALKONDA DANS ETTİ

19 yaşındaki fenomen Yaren Alaca rapçi Lvbel c5 ise kısa süreli bir birliktelik yaşamıştı.

Yine bir rap sanatçısı olan sahne ismi Motive olarak anılan Tolga Serbes ile aşkını ilan etmişti. Kısa süre sonra çiftten ayrılık haberi geldi.

Yaren Alaca, Bursa’da doğmuş bir tiktok fenomenidir. 29 Mayıs 2003 doğumludur. 19 yaşındadır. Aslen Yugoslav göçmenidir.

Fenomen Yaren Alaca, soğuk havaya aldırmadan balkonda kısacık pijamasıyla dans etti.

O anları TikTok hesabında yayınlayan Alacaya'ya binlerce izlenme ve yorum geldi.

Genç fenomen değişim videosuyla büyük beğeni topladı.





