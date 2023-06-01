Tiktok fenomeni Yaren Alaca dekoltesiyle mest etti! Doğum günü tarzına beğeni yağdı

TikTok ile son zamanların parlayan isimlerinden biri olan Yaren Alaca diğer sosyal mecralarda da sıkı takip ediliyor. Instagram hesabında 1,3 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen her paylaşımıyla büyük beğeni topluyor.

Son olarak doğum günü elbisesiyle dikkat çeken Alaca derin göğüs dekoltesiyle adeta büyüledi. 20 yaşına giren genç fenomen göbeğine kadar dekolteli elbisesinin önünü açık bırakıp sütyenli tarzıyla dikkat çekti.

Yaren Alaca'nın 'Ben 20 oldum' notu ile paylaştığı pozlarının altına; 'İyi ki doğdun', 'İyi yıllar güzelim', 'Mutlu yıllar güzellik', 'Nice yaşların olsun barbie' gibi binlerce yorum yapıldı.

Aslan Yugoslav göçmeni olduğu bilinen ünlü fenomen sosyal medya hesabından sık sık cesur paylaşımlar yapıyor.

Bursa doğumlu ünlü isim bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı. Ünlü fenomen 2020 tarihinde yayınladığı Gözler Üzerimde şarkısıyla adından söz ettirmişti.

19 yaşındaki yıldızın şarkısı YouTube'da 15 milyon izleyiciye ulaşmıştı.