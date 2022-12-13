TikTok fenomeni Yeşim Sevinç karanlıkta havuza daldı! Suyun altında TikTok videosu çekti! Milyonlarca izlenme aldı

Yeşim Resmi adıyla tanınan fenomen Yeşim Sevinç TikTok hesabından yayınladığı videolar ile fenomen haline geldi. Aynı zamanda sevgilisi Barış Resmi adıyla tanınan Barış Dede ile de yakın zamanda şarkı çıkaran fenomen çiftin oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Yeşim Sevinç, son olarak yayımladığı havuz altında konuştuğu video ile binlerce beğeni aldı.

HAVUZA DALDI KONUŞARAK TİKTOK VİDEOSU ÇEKTİ

Genç fenomen Yeşim Sevinç 2001 yılında Manisa'da doğdu. Çocukluğunu Edirne’de geçirmesinin ardından ailesiyle birlikte Ankara’ya taşındı. Manisa’da doğmasına karşın aslen Ordulu olduğu biliniyor.

TikTok'ta 'yesimresmi1' hesabını kullanan Sevinç'in 18 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Yeşim Sevinç YouTube, Instagam gibi sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan isimlerden.

Bir dönem Türkiye’nin fenomen akademisi olarak geçen “Boom Clup” evinde diğer TikToker arkadaşlarıyla beraber yaşayan Yeşim Sevinç çektiği videolar sebebiyle çok eleştirildiğini de söylemiş.

Yeşim Sevinç erkek arkadaşı ve kendisi gibi fenomen olan Barış Dede ile yakın zamanda şarkı çıkararak bu sektöre de adım attı.

Yeşim Resmi'nin su altında çektiği TikTok videosu yoğun ilgi gördü.

Sevinç'in bu o videosu milyonlarca izlenme ve binlerce beğeni aldı.

Geniş bir hayran kitlesi bulunan fenomene dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.



