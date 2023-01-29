TikTok fenomeninden efsane Müge Anlı Sinan taklidi! Beğeniler havada uçuştu

Mefofficall isimli TikTok fenomeninin Müge Anlı Sinan Sardoğan'ın sesi üzerine çektiği videolarla son dönemde adından söz ettiriyor. Dans akımlarıyla ünlenen mefofficall kullanıcı isimli Mehmet Efe Fidan, yakın arkadaşı yine TikTok fenomeni olan Orhan Sarı ile çektiği Sinan videoları ile oldukça gündemde. Müge Anlı'nın 'Bacaklarıma bakıyorsun, bakma!'' sesini kullanarak çektiği video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

SİNAN'DAN DAHA SİNAN

Müge Anlı Sinan Sardoğan olayı tüm Türkiye'yi germişti. Arife Gökçe'ye ne yaptığı sorulan Sinan her defasında şüpheli ifadelerde bulunmuş ve en sonunda küçük yaşta bir çocuğa cinsel tacizden cezaevine gönderilmişti.

Müge Anlı'nın Sinan Sardoğan'a ''Ne işin vardı o mahallede? Yine soruyorum. Benim de bacaklarıma falan bakma. Sana var ya bir uçarım burdan. Yararım ben senin beynini he'' dediği sesi kullanarak video çeken fenomenin paylaşımı kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

6.9 milyon kişi tarafından izlenen video TikTok'ta viral oldu. Videoya ''mef seninle insan yaşlanmaz, Niye bakmayacakmışım mige abla, yaa meff Allah seni cok yasatsin koptum gulmekten, Gülmekten Karnım Ağrıdı @mefofficall abi alemsin ya çok güzel olmuş abi video eline sağlık, Bakmadım mige hanım'' gibi binlerce yorum geldi.

TİKTOK'TA 1.2 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Mefofficall TikTok'un fenomen isimlerinden biri. Akım olan müziklere çektiği videolarla adından söz ettiren fenomen oldukça aktif bir izleyici kitlesine sahip.



Instagram'da da 386 bin kullanıcıya sahip olan fenomen, burada da mefoffical kullanıcı ismi ile paylaşımlar yapıyor.



