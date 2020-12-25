Tiktok fenomenini tehdit eden Ümitcan Uygun hakkında soruşturma başlatıldı

Tiktok fenomeni Abdullah S.’yi canlı yayında tehdit eden Ümitcan Uygun hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun hakkında soruşturma başlatmıştı. Esen’e şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan Uygun, gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Esen’in ölümüne yönelik soruşturma devam ederken, şüpheli Uygun hakkında bu sefer de Tiktok fenomeni Abdullah S.’yi "tehdit"ten soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi’ne gelerek savcıya ifade veren Uygun, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Uygun, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından canlı yayın açmış, yayına katılan Abdullah S. de "adalet yerini bulacak" demişti. Abdullah S.’nin bu sözlerine sinirlenen Uygun, canlı yayında küfürlü sözler kullanmıştı. Abdullah S., "Beni de mi öldürüp intihar süsü vereceksin?" diye sorarken Uygun, "Seni de tehdit ediyorum" demişti.

