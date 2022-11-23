TikTok fenomenleri ve uzmanlar ilk kez aynı fikirde! Bunu yaparsanız...

Bu sefer uzmanlar bir TikTok sağlık trendinin uygulanması yönünde tavsiyede bulundu. Milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya uygulamasında akım haline gelen sağlık uygulamaları genellikle uzmanlar tarafından sakıncalı bulunmuştu.

Diş hekimleri, dil kazıma olarak bilinen TikTok’ta da akım haline gelen ağız ve diş bakımı trendinin aslında ağız hijyenini artırabileceğini söylüyor. Uygulama, dildeki kalıntıları gidermek için bir cihaz kullanmayı içerir. Dr. Sundeep Patel, ağız kokusunu, diş eti iltihabını ve boşlukları azalttığını söyledi.

TİKTOK’TAKİ SAKINCALI AKIMLAR

TikTok , sağlığı iyileştirdiğini iddia eden geçici hevesleri savunan videolarla dolu. Chia tohumlu su içmek, kuru protein tozu tüketmek ve burnunuza sarımsak koymak sadece birkaç videonun konusu. Püf noktaları sırasıyla kilo vermeye yardımcı olduğunu, egzersizin etkisini artırdığını ve soğuk algınlığını önlediğini iddia etse de uzmanlar bunların etkisiz veya güvensiz olduğu konusunda uyarıyor.

DİL KAZIMA AĞIZ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Ancak diş hekimleri, dil kazıma olarak bilinen diş temelli bir eğilimin aslında ağız hijyenini artırabileceğini söylüyor.

Sundeep Patel'e göre, dildeki birikintileri gidermek için bir cihaz kullanmayı içeren uygulama, kötü nefesi ortadan kaldırabileceği gibi diş eti iltihabını ve boşluklarını da önleyebilir.

Diş hekimi, bunun, dil üzerindeki beyaz tabakayı, bakteri, kalıntı ve ölü hücreleri ortadan kaldırmak için fırçalamaktan daha etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

Uygulama, fırçalama ve diş ipi kullandıktan sonra dil temizleyici yardımıyla dili hafif bir basınç kullanarak arkadan öne doğru üç veya dört kez kazımayı içerir.



