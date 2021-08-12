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TikTok, gençlerin iyiliği için uygulamada değişikliklere gidiyor

12.08.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok, gençlerin iyiliği için uygulamada bir dizi değişikliğe gideceğini duyurdu. Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı bulunan video paylaşım platformu, gençleri ders çalışmaya ve dinlemeye teşvik edecek.

TikTok, gençlerin iyiliği için uygulamada değişikliklere gidiyor

BBC'nin haberine göre, değişiklikler çerçevesinde 12-15 yaşlarındaki kullanıcılar saat 21.00'den, 16-17 yaşlarındakiler de 22.00'den sonra anlık bildirim almayacak.

Bu değişiklerle, genç kullanıcıların ders çalışmaya ve dinlenmeye odaklanması, uyumasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

TikTok

GENÇ KULLANICILARA DİKKAT ÇEKTİ

TikTok'un açıklamasında, "Özellikle genç kullanıcılarımızın erken dönemde olumlu dijital alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmayı ümit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

TikTok, 2020'nin en çok indirilen uygulaması olduTikTok, 2020'nin en çok indirilen uygulaması oldu

Dijital analitik şirketi App Annie, Çin'in video paylaşım uygulaması TikTok'un, 2020'de Facebook Messenger'ın önüne geçerek en çok indirilen uygulama unvanını kazandığını açıklamıştı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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