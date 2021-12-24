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TikTok, Google'ı geride bırakarak en popüler platform oldu

24.12.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim teknolojisi güvenlik şirketi Cloudflare'e göre, viral video uygulaması TikTok, Amerikan arama motoru devi Google'dan daha fazla kullanılıyor.

TikTok, Google'ı geride bırakarak en popüler platform oldu

TikTok, Google'un önüne geçerek dünyanın en popüler online platformu oldu.

İletişim teknolojisi güvenlik şirketi Cloudflare'e göre, viral video uygulaması TikTok, Amerikan arama motoru devi Google'dan daha fazla kullanılıyor.

Yıl içinde bazı aylar öne geçen TikTok, Ağustos ayından beri Google'ın birincilik sırasını elinden almış bulunuyor.

Google geçen yıl internet trafiği bakımından birinci sıradayken, TikTok 7. sıradaydı ve Amazon, Apple, Facebook, Microsoft ve Netflix de ilk 10'da yer alıyordu.

Covid salgını nedeniyle evlerine kapanan insanların eğlence arayışının TikTok'un ilk sıraya yerleşmesinde etkili olduğu tahmin ediliyor.

2021 yılı sonu itibarıyla en popüler platformlar

  1. TikTok
  2. Google
  3. Facebook
  4. Microsoft
  5. Apple
  6. Amazon
  7. Netflix
  8. YouTube
  9. Twitter
  10. WhatsApp

Sensor Tower veri şirketine göre, bu yıl Temmuz ayında TikTok uygulamasının yüklenme sayısı 3 milyarı aşmıştı.

Çin şirketi Bytedance'ın sahip olduğu TikTok uygulamasının bir milyardan fazla aktif kullanıcısı var ve bu sayı giderek artıyor.

Çin'de sansüre karşı bu uygulama Douyin adıyla biliniyor ve farklı bir ağ üzerinden işliyor.

Douyin Eylül 2016'da aktif hale geldi. Çin, bir süre önce, 14 yaşından küçük kullanıcıların uygulamada geçirebileceği zamanı günlük 40 dakika ile sınırlamıştı.

Çin

Güvenlik kaygıları

TikTok, bir başka Çin merkezli sosyal medya şirketi Musical.ly ile birleştikten sonra 2018'de uluslararası operasyonlarını başlattı.

TikTok o günden beri tartışmalı bir platform oldu. 2019'da Hindistan platformu geçici olarak yasakladı. ABD'nin açtığı bir soruşturmaya tabi oldu ve yasal yaş sınırından küçük kullanıcıların içerik yayımlaması gerekçesiyle 5 milyon dolar civarında cazaya tabi tutuldu.

Uluslararası başarı kazanmış Çin merkezli uygulamalardan biri olarak TikTok hakkında Çin dışındaki politikacılar ve düzenleyici kuruluşlar güvenlik ve mahremiyet kaygılarını dile getirdi.

TikTok geçen yıl Çin hükümeti tarafından kontrol edildiği iddialarını reddetmiş, veri devri konusunda hükümetten talep gelse de bunu geri çevireceğini duyurmuştu.

fırında makarna

Yemek sektörü

TikTok'un başarısında yemek tarifleri içeren ve milyonlarca kez izlenen videolar önemli rol oynuyor.

Mart ayında ABD'de TikTok Kitchen adıyla yeni bir yemek sipariş teslimi hizmeti başlatıldı.

Peynirli makarna tarifini içeren video, 2021'de Google'da en fazla aranan yemek tarifi oldu.

TikTok Kitchen'ın Amerikalı ortağı Planet Hollywood, Buca di Beppo ve Bertucci's gibi yemek şirketlerinin sahibi Robert Earl, ilk aşamada ülke çapında 300 TikTok restoranı kuracaklarını ve 2022 yılı sonunda bu sayıyı 1000'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

TikTok Kitchen ayrıca Earl'ün işlettiği diğer zincirlerde de hizmet verecek.

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