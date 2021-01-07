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Tiktok hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

07.01.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Tiktok hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

TikTok, son döneme damga vuran uygulamaların başında geliyor. TikTok uygulaması 800 milyon kullanıcı sınırını da aşmış durumda. Uygulama kullanıcı sayısını hızla arttırmaya devam etse de bazı uygulama kullanıcıları TikTok hesap silme işlemi ile hesaplarını kalıcı olarak kapatmak istiyor. Peki, TikTok hesabı nasıl kapatılır? Cevabı, tüm detaylarıyla yazımızın devamında...

Çin merkezli uygulama, 2018 yılı itibariyle "TikTok" adıyla piyasaya sürüldü. Tüm dünyada 150'den fazla ülkede kullanıma sunulan TikTok, yarım milyarı aşkın insan tarafından indirilmiş durumda. Günümüz itibariyle TikTok uygulaması, ülkemizde de en çok indirilen uygulamalar arasına yer alıyor.

En fazla indirilen sosyal medya uygulamaları arasında yerini alan TikTok; kullanıcıların fotoğraf ve video paylaştığı bir mecra. Uygulamada aynı zamanda mesajlaşma özelliği de bulunuyor. Sosyal ağ olarak karşımıza çıkan uygulama birçok farklı özelliğe de sahip. Ancak 15 saniyeyi aşmayan videolar paylaşarak oluşturulan topluluklar uygulamanın bilinen en önemli özelliği. TikTok, bu gibi daha pek çok farklı özelliği ile kullanıcılarına eğlenceli paylaşım imkanı sunuyor. Uygulama birçok yönüyle ilgi çekici olsa da bazı kullanıcılar "TikTok hesabımı nasıl kapatırım?" sorusunun yanıtını arıyor. Bu yazımızda, TikTok hesap silme işlemini tüm detaylarıyla sizlere anlatacağız.

TikTok Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Birçok içeriğe sahip olan TikTok, eğlenceli video paylaşımı yapma imkanı sağlıyor ve sosyal medya kullanıcılarının en çok vakit geçirdiği uygulamalardan biri olma özelliğini taşıyor. Fakat kullanıcılar zaman içerisinde uygulamadan sıkılabiliyor ve hesap kapatmanın nasıl gerçekleştirileceğini araştırıyorlar. Ancak uygulamanın hızlı ve pratik bir şekilde silinmesi için herhangi bir TikTok hesap kapatma linki bulunmuyor. Peki, son zamanların en popüler uygulaması olan TikTok'ta hesap nasıl silinir? TikTok hesabı kalıcı olarak silme işlemi nasıl yapılır?

İlk olarak TikTok uygulamasını açın.

TikTok hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ alt bölümünde bulunan profil simgesine ve "Ben" seçeneğine dokunun.

Görsel 2

Daha sonra açılan profil ekranının sağ üst kısmında bulunan üç noktaya basın.

Görsel 3

Açılan "Ayarlar ve Gizlilik" sayfasının başında yer alan "Hesabı Yönet" yazısına tıklayın.

Görsel 4

Karşınıza hesap ayarlarını yapabileceğiniz sayfa açılacak. Bu adımda sayfanın en altında bulunan "Hesabı Sil" seçeneğine basarak kalıcı hesap silme işlemine devam edin.

Görsel 5

Bu noktada, TikTok hesabınızı kalıcı olarak kapatmak için kayıtlı olan telefon numaranıza bir doğrulama kodu gönderilecek. Verilen alana cep telefonunuza gelen kodu yazın ve "Devam et" butonuna tıklayarak ilerleyin.

Görsel 6

Son adımda ise uygulamada hesap silme işlemini gerçekleştirmek için onay vermeniz gereken bir sayfa açılacak. Bu noktada sayfanın en altında bulunan "Hesabı Sil" butonuna tıklayın ve TikTok kalıcı hesap kapatma işlemini tamamlayın.

Görsel 7

Belirtmiş olduğumuz bu adımları dikkatli bir şekilde, sırasıyla takip ettiğiniz takdirde hesabınız kalıcı olarak silinecektir. Diğer birçok sosyal medya uygulamasına benzer şekilde TikTok'ta da hesap silme işlemini yaptığınızda hesabınız kalıcı olarak silinmez ve geçici bir süre için askıya alınır. TikTok'ta hesap silme işlemini tamamladığınız andan itibaren 30 gün doluncaya kadar hesabınız askıda kalır.

Eğer verilen bu 30 günlük süre içerisinde eski kullanıcı adı ve şifreniz ile birlikte hesabınıza giriş yapmayı denerseniz, hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak hesabınıza askıda kaldığı süre boyunca hiçbir şekilde giriş yapmazsanız 30 günün sonunda TikTok hesabınız kalıcı olarak silinir.

TikTok Kalıcı Hesap Kapatma İşleminin Ardından Neler Olur?

"TikTok hesabı nasıl silinir?" sorusunu detaylı bir şekilde ele aldık. Peki, uygulamayı sildikten sonra ne gibi durumlar yaşanır? Elbette TikTok uygulamasında kalıcı olarak hesap silme işlemini tamamladığınızda bazı kısıtlamalar yaşamanız olasıdır.

  • Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, TikTok hesabınızı kalıcı olarak kapattığınızda hesabınız direkt kapanmaz. Bunun yerine 30 gün askıya alınır ve TikTok bu sürede geri dönme ihtimalinize karşı hesabınızı aktif tutar. Bu sürenin sonunda hesabınız tamamen silindiği takdirde hesabınızı yeniden aktifleştirmek mümkün olmaz. Yani hesabınızın tamamen silinmesinin ardından uygulamayı tekrar kullanmak isterseniz yeni bir hesap açmanız gerekecektir.
  • Daha önce TikTok'a yüklediğiniz tüm videolara erişim imkanını da kaybedersiniz.
  • Hesabınızda saklanmayan bazı sohbet mesajları veya paylaşımlar, paylaşım yaptığınız kişiler tarafından görülmeye devam edilir.
  • TikTok uygulamasında satın alınabilecek bazı ögeler mevcut. Eğer uygulama üzerinden bu tarz satın alma işlemleri yaptıysanız, bunların ücret iadelerini almanız mümkün olmaz.
  • TikTok uygulamasında yapılan kalıcı hesap silme işlemi geri dönüşü olmayan bir işlem. Eğer hesap kapatma işleminden tam anlamıyla emin değilseniz, TikTok hesabınızı dondurmayı tercih edebilirsiniz.

TikTok Uygulamasında Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Eğer TikTok uygulamasını kullanmaya ara vermek istiyorsanız kalıcı TikTok hesabı silme işlemi yerine TikTok hesap dondurma işlemini tercih edebilirsiniz.

Yazımızın başında "Tiktok hesap nasıl kapatılır?" sorusunu detaylı bir şekilde ele almıştık. Şimdi de izleyebileceğiniz diğer yol olan TikTok hesap dondurma işleminin nasıl gerçekleştiğini ve takip edilmesi gereken adımları sıraladık. TikTok hesap dondurmak için uygulamanız gereken işlemler şöyle:

  • TikTok uygulamasındaki hesabınızı dondurma işlemini uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İlk olarak, tablet veya mobil cihazınıza yüklemiş olduğunuz TikTok uygulamasına giriş yapın.
  • Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ana sayfanın sağ altında bulunan profil simgesine tıklayarak profilinize gidin.
  • Profil sayfanız açıldıktan sonra profil fotoğrafınızın üzerine basın.
  • Bu adımın ardından karşınıza yeni bir sayfa açılacak. Bu noktada açılan yeni sayfanın sağ üst kısmında bulunan üç noktaya tıklayın.
  • Daha sonra ise karşınıza hesap ayarlarının yer aldığı bir sayfa çıkacak. Bu sayfada "Hesabımı Yönet" yazısına tıklayarak hesap dondurma işleminize devam edin.
  • "Hesabımı Yönet" yazısına tıkladıktan sonra açılan yeni sayfanın en altında yer alan "Hesabı sil" butonuna tıklayarak hesabınızı 30 gün dondurabilirsiniz.
  • Gördüğünüz gibi TikTok'ta hesap dondurma işlemi, kalıcı hesap silme işlemi ile aynı adımlara sahip. Çünkü TikTok'ta, diğer sosyal medya platformlarında yer alan, hesap dondurma özelliği yok. Bu nedenle TikTok hesabınızı, kalıcı hesap silme adımlarını takip ederek ancak 30 gün süreli olarak dondurabilirsiniz. Bir sebeple bu süreyi aştığınız takdirde hesabınızı geri getirmeniz maalesef ki mümkün değil.

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