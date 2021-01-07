Tiktok hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Çin merkezli uygulama, 2018 yılı itibariyle "TikTok" adıyla piyasaya sürüldü. Tüm dünyada 150'den fazla ülkede kullanıma sunulan TikTok, yarım milyarı aşkın insan tarafından indirilmiş durumda. Günümüz itibariyle TikTok uygulaması, ülkemizde de en çok indirilen uygulamalar arasına yer alıyor.

En fazla indirilen sosyal medya uygulamaları arasında yerini alan TikTok; kullanıcıların fotoğraf ve video paylaştığı bir mecra. Uygulamada aynı zamanda mesajlaşma özelliği de bulunuyor. Sosyal ağ olarak karşımıza çıkan uygulama birçok farklı özelliğe de sahip. Ancak 15 saniyeyi aşmayan videolar paylaşarak oluşturulan topluluklar uygulamanın bilinen en önemli özelliği. TikTok, bu gibi daha pek çok farklı özelliği ile kullanıcılarına eğlenceli paylaşım imkanı sunuyor. Uygulama birçok yönüyle ilgi çekici olsa da bazı kullanıcılar "TikTok hesabımı nasıl kapatırım?" sorusunun yanıtını arıyor. Bu yazımızda, TikTok hesap silme işlemini tüm detaylarıyla sizlere anlatacağız.

TikTok Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Birçok içeriğe sahip olan TikTok, eğlenceli video paylaşımı yapma imkanı sağlıyor ve sosyal medya kullanıcılarının en çok vakit geçirdiği uygulamalardan biri olma özelliğini taşıyor. Fakat kullanıcılar zaman içerisinde uygulamadan sıkılabiliyor ve hesap kapatmanın nasıl gerçekleştirileceğini araştırıyorlar. Ancak uygulamanın hızlı ve pratik bir şekilde silinmesi için herhangi bir TikTok hesap kapatma linki bulunmuyor. Peki, son zamanların en popüler uygulaması olan TikTok'ta hesap nasıl silinir? TikTok hesabı kalıcı olarak silme işlemi nasıl yapılır?