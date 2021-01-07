Tiktok hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Çin merkezli uygulama, 2018 yılı itibariyle "TikTok" adıyla piyasaya sürüldü. Tüm dünyada 150'den fazla ülkede kullanıma sunulan TikTok, yarım milyarı aşkın insan tarafından indirilmiş durumda. Günümüz itibariyle TikTok uygulaması, ülkemizde de en çok indirilen uygulamalar arasına yer alıyor.
En fazla indirilen sosyal medya uygulamaları arasında yerini alan TikTok; kullanıcıların fotoğraf ve video paylaştığı bir mecra. Uygulamada aynı zamanda mesajlaşma özelliği de bulunuyor. Sosyal ağ olarak karşımıza çıkan uygulama birçok farklı özelliğe de sahip. Ancak 15 saniyeyi aşmayan videolar paylaşarak oluşturulan topluluklar uygulamanın bilinen en önemli özelliği. TikTok, bu gibi daha pek çok farklı özelliği ile kullanıcılarına eğlenceli paylaşım imkanı sunuyor. Uygulama birçok yönüyle ilgi çekici olsa da bazı kullanıcılar "TikTok hesabımı nasıl kapatırım?" sorusunun yanıtını arıyor. Bu yazımızda, TikTok hesap silme işlemini tüm detaylarıyla sizlere anlatacağız.
Birçok içeriğe sahip olan TikTok, eğlenceli video paylaşımı yapma imkanı sağlıyor ve sosyal medya kullanıcılarının en çok vakit geçirdiği uygulamalardan biri olma özelliğini taşıyor. Fakat kullanıcılar zaman içerisinde uygulamadan sıkılabiliyor ve hesap kapatmanın nasıl gerçekleştirileceğini araştırıyorlar. Ancak uygulamanın hızlı ve pratik bir şekilde silinmesi için herhangi bir TikTok hesap kapatma linki bulunmuyor. Peki, son zamanların en popüler uygulaması olan TikTok'ta hesap nasıl silinir? TikTok hesabı kalıcı olarak silme işlemi nasıl yapılır?
İlk olarak TikTok uygulamasını açın.
TikTok hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ alt bölümünde bulunan profil simgesine ve "Ben" seçeneğine dokunun.
Daha sonra açılan profil ekranının sağ üst kısmında bulunan üç noktaya basın.
Açılan "Ayarlar ve Gizlilik" sayfasının başında yer alan "Hesabı Yönet" yazısına tıklayın.
Karşınıza hesap ayarlarını yapabileceğiniz sayfa açılacak. Bu adımda sayfanın en altında bulunan "Hesabı Sil" seçeneğine basarak kalıcı hesap silme işlemine devam edin.
Bu noktada, TikTok hesabınızı kalıcı olarak kapatmak için kayıtlı olan telefon numaranıza bir doğrulama kodu gönderilecek. Verilen alana cep telefonunuza gelen kodu yazın ve "Devam et" butonuna tıklayarak ilerleyin.
Son adımda ise uygulamada hesap silme işlemini gerçekleştirmek için onay vermeniz gereken bir sayfa açılacak. Bu noktada sayfanın en altında bulunan "Hesabı Sil" butonuna tıklayın ve TikTok kalıcı hesap kapatma işlemini tamamlayın.
Belirtmiş olduğumuz bu adımları dikkatli bir şekilde, sırasıyla takip ettiğiniz takdirde hesabınız kalıcı olarak silinecektir. Diğer birçok sosyal medya uygulamasına benzer şekilde TikTok'ta da hesap silme işlemini yaptığınızda hesabınız kalıcı olarak silinmez ve geçici bir süre için askıya alınır. TikTok'ta hesap silme işlemini tamamladığınız andan itibaren 30 gün doluncaya kadar hesabınız askıda kalır.
Eğer verilen bu 30 günlük süre içerisinde eski kullanıcı adı ve şifreniz ile birlikte hesabınıza giriş yapmayı denerseniz, hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak hesabınıza askıda kaldığı süre boyunca hiçbir şekilde giriş yapmazsanız 30 günün sonunda TikTok hesabınız kalıcı olarak silinir.
"TikTok hesabı nasıl silinir?" sorusunu detaylı bir şekilde ele aldık. Peki, uygulamayı sildikten sonra ne gibi durumlar yaşanır? Elbette TikTok uygulamasında kalıcı olarak hesap silme işlemini tamamladığınızda bazı kısıtlamalar yaşamanız olasıdır.
Eğer TikTok uygulamasını kullanmaya ara vermek istiyorsanız kalıcı TikTok hesabı silme işlemi yerine TikTok hesap dondurma işlemini tercih edebilirsiniz.
Yazımızın başında "Tiktok hesap nasıl kapatılır?" sorusunu detaylı bir şekilde ele almıştık. Şimdi de izleyebileceğiniz diğer yol olan TikTok hesap dondurma işleminin nasıl gerçekleştiğini ve takip edilmesi gereken adımları sıraladık. TikTok hesap dondurmak için uygulamanız gereken işlemler şöyle:
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