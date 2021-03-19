TikTok, kullanıcıların kişiselleştirilmiş reklamlardan kaçınmasına izin vermeyecek

The Verge’e göre şirket, 15 Nisan’dan itibaren “ayarlarınız değişecek ve göreceğiniz reklamlar TikTok’ta yaptıklarınıza bağlı olarak ayarlanabilir” şeklinde konuştu. Bu, TikTok’u Twitter, Facebook ve Instagram da dahil olmak üzere diğer birçok sosyal medya uygulamasına uygun hale getirecek bir yenilik. Bununla birlikte, uygulama kişisel reklam oluşturabilmek için diğer web siteleri ve uygulamalardaki etkinliğinizi de izlemeye başlayacak.

VERİ GİZLİLİĞİ KONUSUNDA ŞEFFAF OLACAK

Ancak bu bilgileri size gösterdiği reklamları daha da kişiselleştirmek için kullanmasını durdurma seçeneğiniz de olacak. Tiktok kullanıcı haklarına hala önem verdiğini de ekledi. “Veri gizliliği uygulamalarımız konusunda şeffaf olmaya ve kullanıcıların güvenlik merkezimizdeki gizlilik tercihlerini anlamalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz.”

Bildirimin zamanlaması büyük olasılıkla iOS 14.5’in yaklaşan sürümüyle ilgili. Apple, yakında tüm kullanıcılarına cihazlarının web siteleri ve uygulamalarda izlenmeleri için açıkça izin vermelerini isteyecek. Apple’ın bu güncellemesi de, geliştiricileri reklamcılık politikalarını uyarlamaya zorladı. Örneğin LinkedIn, geçen ay cihaz tanımlayıcı verilerini toplamayı tamamen durduracağını duyurdu. Gizlilik ve güvenliğin sosyal medya platformlarında bu kadar gündemde olduğu bir dönemde Tiktok’un böyle bir özelliğe geçmesi ona artı sağlayacak mı göreceğiz.

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