TikTok kullanıcılarına kötü haber! Artık gizlenmek yok

Instagram, Twitter, WhatsApp ve Facebook gibi dünyanın popüler sosyal medya platformlarına son dönemde bir yenisi daha eklendi; TikTok. TikTok halihazırda milyonlarca kullanıcıya ulaştı ve daha da fazlasını hedefliyor gibi görünüyor. TikTok, bu yüzden yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ancak son favoriler güncellemesi oldukça dikkat çekiyor. Çünkü bu güncellemeyle platform içinde videoları favorilerine eklediğinizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

TIKTOK BİLGİLENDİRECEK

Mashable'ın haberine göre TikTok, videolarını favorilerinize eklediğinizde içerik oluşturucuları bilgilendirecek. TikTok, bu güncellemeyi bu ayın başlarında yaptı. Bu güncellemeyle birileri videolarını favorilerine eklediğinde içerik oluşturucuların bundan haberinin olması amaçlandı. Böylece, favorileriniz eskisi kadar anonim olmayacak.

Daha önce içerik oluşturucular yalnızca bir videonun sahip olduğu favorilerin sayısını görebiliyor, ancak onu favorilerine ekleyen kullanıcıları göremiyordu. Bu gizlenerek bir TikTok içeriğini favori olarak belirtmeyi mümkün kılıyordu.

Twitter ve Instagram gibi benzer özelliklere sahip diğer sosyal medya uygulamaları, biri videolarını favorilerine eklediğinde içerik oluşturuculara bildirimde bulunmuyor.

TIKTOK SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Bir TikTok sözcüsü verdiği demeçte, "Eğlendiren, yaratıcılığa ilham veren ve kültürü harekete geçiren güvenli bir yer inşa etmeye devam ederken, her zaman topluluğa değer katmanın ve TikTok deneyimini zenginleştirmenin yollarını düşünüyoruz. Favoriler bildirimleriyle, daha derin topluluk katılımı ve içerik oluşturucu analizi için yeni yöntemler keşfediyoruz." dedi.



