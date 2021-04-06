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  4. TikTok kullanıcısından şaşkına çeviren açıklama: ''Yalan yok üç kez öldüm''

TikTok kullanıcısından şaşkına çeviren açıklama: ''Yalan yok üç kez öldüm''

06.04.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç kez öldüğünü söyleyen Rachel Boyle, yaşadıklarını bir TikTok videosunda anlattı. Supraventriküler taşikardi olarak bilinen bir kalp rahatsızlığı olduğunu ve birkaç kez öldüğünü söyleyen kadın, ''Yalan yok. Hayatım üzerine yemin ederim ki bu oldu'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

TikTok kullanıcısından şaşkına çeviren açıklama: ''Yalan yok üç kez öldüm''

TikToker Rachel Boyle (@rachboylex), 'siz ölürken' diğer insanlara ne olduğunu soran bir kullanıcıya yanıt olarak ilginç açıklamalarda bulundu.

Rachel, SVT (Supraventriküler taşikardi) olarak bilinen bir kalp rahatsızlığı olduğunu ve birkaç kez öldüğünü açıkladı ve konuşmasına şöyle devam etti: ''Eskiden SVT adında bir kalp rahatsızlığım vardı. Ne olduğunu bilmiyorsanız, Google'a bakabilirsiniz. Bir seferinde bir SVT atağına girdim, sanırım kalp atış hızım dakikada 230 atışa kadar çıktı. Ve belli ki vücudum başa çıkamıyordu, bayıldım ve sonuç olarak kalbim durdu.

''HAYATIM ÜZERİNE YEMİN EDERİM Kİ ÖLDÜM''

Hayatım üzerine yemin ederim ki bu oldu ve doğru söylüyorum. Sanki vücudumdan atılmış gibi hissettim, sadece parlak beyaz ışıktan ve kendimden başka hiçbir şey göremedim. Sanki zaman çok, çok yavaş ilerliyordu. Sanki ışığa doğru yavaş hareket ediyormuşum gibiydi. Bunu çok net hatırlıyorum. Ve bir kalp ameliyatı geçirdim. Kalbim durdu. Bunu tam 3 kez yaşadım. Bu gerçekten tuhaf, hoş bir duygu ve ölüm konusunda kendimi biraz daha iyi hissettirdi.

Kendimi kuş bakışı görebiliyordum, tam anlamıyla doğrudan vücudumun üstündeydim. Onu ameliyat masasında görebiliyordum ve etrafta hiçbir şey yoktu, orada olan hiçbir ekipmanı ya da cerrahı göremiyordunuz, bu masanın üzerinde yatan sadece vücudumdu." Rachel bunun "gerçekten huzurlu" ve "büyülü" olduğunu da sözlerine ekledi.

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Rachel bu yaşadıklarına inanan kadar inanmayan da vardı. İnanmayan kişiler söz konusu kadına, verilen ilaçlar nedeniyle böyle hissediyorsundur şeklinde açıklamalarda bulundular.


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