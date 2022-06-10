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TikTok macerası kanlı bitti! 13 yaşındaki çocuk kendini vurdu

10.06.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da, dedesine ait silahla boş bir apartmanın önünde video çeken 13 yaşındaki çocuk, kazara kendini vurdu.

TikTok macerası kanlı bitti! 13 yaşındaki çocuk kendini vurdu

Tekirdağ'da yaşanan olay, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Bedirhan Sokak’taki boş bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedesine ait silahı alan N.Y. (13) arkadaşı ile birlikte apartman önünde TikTok videosu çekmek istedi. Bu esnada silahın dolu olduğunu fark etmeyen N.Y., silahın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesinin ardından N.Y.’yi Çorlu Devlet Hastanesine sevk etti.

Göğsünden yaralanan N.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve TikTok videosu çekmek için silahla oynadığı öğrenildi. (İHA)

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tiktok
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