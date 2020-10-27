TikTok, Meme Kanseri Farkındalık Ayı için MEMEDER ile pespembe!

İstanbul, Türkiye - 27 Ekim 2020: Dünyanın önde gelen kısa video platformu TikTok, meme kanseri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmek için 2007 yılında İstanbul'da kurulan ve Kamuya Yararlı Dernek Statüsü kazanan MEMEDER ile iş birliği yaptı.

TikTok, Meme Kanseri Farkındalık ayına dikkat çekmek için kampanyanın rengi olan pembeye bürünüyor. TikTok kullanıcıları, dün itibarıyla kampanyaya desteklerini göstermek için #pembekurdele etiketi ve pembe kurdele çıkartmasıyla pembe temalı kısa videolar paylaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü. MEMEDER, tüm kadınları kucaklıyor ve onları bu konuda bilinçlendirmek için çalışmalar yapıyor.

MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Profesör Doktor Vahit Özmen “Meme kanserinde de erken teşhis sağlıklı yaşam için büyük bir hayati önem taşıyor. Bu noktada toplumda farkındalığı artırmak adına yapılan çalışmalar çok büyük bir rol oynuyor. Ülkemizde çok fazla insanın sosyal mecralarda aktif olmasını fırsat bilerek MEMEDER olarak bizler de geniş kitlelerde bu farkındalığı artırmak için TikTok ile harika bir iş birliğine imza attık” ifadelerini paylaştı.

TikTok ve MEMEDER, #pembekurdele etiketiyle başlatılan kampanyada meme kanseri konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Ekim ayı boyunca platformdaki tüm canlı yayınlarda, farkındalığı artırmak için sağ alt köşede pembe bir kurdele de yer alacak. Popüler içerik üreticisi Gözdem Özbek de her ay elle meme muayenesi yapmanın önemi hakkında TikTok’ta videolar paylaştı.

