TikTok 'meydan okuması' 12 yaşındaki çocuğu canından etti!

Sosyal medyadaki 'nefessiz kalma challenge'ı can almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda önce İtalya sonra Pakistan'da bu 'challenge' ölümlere neden olmuştu.

Son ölüm haberinin adresi ise ABD oldu. ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki çocuk TikTok'ta popüler olan bu akımı denerken hayatın kaybetti.

Joshua Haileyesus isimli sosyal medya akımı kurbanının cansız bendeni ikiz kardeşi tarafından banyoda bulundu.

'Nefessiz kalma challenge'ı kapsamında bayılana kadar nefesini kesen gencin beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

Ülke basınına konuşan acılı aile çocuklarının meydan okumanın bir parçası olarak kendisini bir ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştığını düşündüklerini açıkladı.

Pek çok genç, Facebook, Twitter ve TikTok hesaplarının popülerliğini arttırmak için birbirinden farklı yöntemlere baş vuruyor.

Ancak, bazı durumlarda internette popüler olmaya çalışmanın sonucu ölümle bitiyor.

