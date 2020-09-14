Tiktok Microsoft planını rafa kaldırdı

Microsoft, karardan üzüntü duyulduğunu açıkladı.Bir süredir Amerikan bilişim devi Microsoft ile satış görüşmeleri yürüten Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu. Tiktok'ın bağlı olduğu Çinli şirket Bytedance'dan yapılan açıklamada, Tiktok'un Amerika ayağının Microsoft'a "satılmasından vazgeçildiği" ifade edildi. Microsoft kararı üzüntüyle karşıladıklarını açıklarken, "Teklifimizin Tiktok kullanıcıları için iyi olacağından ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı koruyacağından emindik" ifadelerini kullandı. Microsoft, Tiktok'un satın alınması halinde güvenlik, kişisel verilerin korunması, sanal güvenlik ve yanlış bilgilerle mücadele alanlarında en yüksek standartalara ulaşılması için bazı değişiklikler yapılmasının planlandığını" da ekledi.

Wall Strett Journal ve CNBC gibi medya kuruluşları, görüşmelerin kesilmesinin ardından Bytedance'ın Amerikan Oracle şirketi ile pazarlıklar yürüttüğünü, ancak pazarlıkların satış değil teknoloji işbirliği odaklı olduğunu iddia etti.