TikTok Moda Haftası’nda en stil yaz görünümü için ipuçları

TikTok, 20 Haziran’da başlattığı ve 9 Temmuz’a kadar sürecek Moda Haftası kampanyasında yaz sezonun trendlerini ve yaratıcı kombinlerini sergilemeleri için kullanıcılarına ilham veriyor. Moda tutkunları önerilerini paylaşabiliyor ve yeni trendler keşfedebiliyor.

Geçtiğimiz hafta #YazModası etiketiyle başlayan TikTok Moda Haftasında kullanıcılar, mevsimlere göre en şık kıyafetlerini en iyi renk ve kıyafet kombinasyonlarıyla sergiledi. Kullanıcıların büyük ilgi gösterdiği #YazModası kampanyası şimdiden 219 milyon görüntülenmeyi geçti. TV sunucusu ve model Burcu Esmersoy da moda haftası kampanyasına katıldı ve sahilde tropikal yaz görünümleri arasında geçiş yaptığı kombinlerini paylaştı.

EN ETKİLEYİCİ YAZ MAKYAJI TİKTOK'TA

TikTok Moda Haftası kapsamında bu hafta yapılan #YazMakyajı kampanyasında kullanıcıları kontür uygulamasından kusursuz dumanlı göz makyajına kadar pek çok ipucu veriyor. Popüler TikTok kullanıcısı Sude Gençoğlu (@sude.gnn), plastik makyaj uygulaması hakkında yaptığı yayının ardından, Aleyna Doğrugörür (@aleynadogrugorur) etkileyici yaz makyajı görünümleri paylaştı.