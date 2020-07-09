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TikTok Moda Haftası’nda en stil yaz görünümü için ipuçları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.07.2020 08:59 | Son Güncelleme

Modanın nabzı, dünyanın önde gelen kısa video platformu TikTok’ta atıyor.

TikTok Moda Haftası’nda en stil yaz görünümü için ipuçları

TikTok, 20 Haziran’da başlattığı ve 9 Temmuz’a kadar sürecek Moda Haftası kampanyasında yaz sezonun trendlerini ve yaratıcı kombinlerini sergilemeleri için kullanıcılarına ilham veriyor. Moda tutkunları önerilerini paylaşabiliyor ve yeni trendler keşfedebiliyor.

Geçtiğimiz hafta #YazModası etiketiyle başlayan TikTok Moda Haftasında kullanıcılar, mevsimlere göre en şık kıyafetlerini en iyi renk ve kıyafet kombinasyonlarıyla sergiledi. Kullanıcıların büyük ilgi gösterdiği #YazModası kampanyası şimdiden 219 milyon görüntülenmeyi geçti. TV sunucusu ve model Burcu Esmersoy da moda haftası kampanyasına katıldı ve sahilde tropikal yaz görünümleri arasında geçiş yaptığı kombinlerini paylaştı.

EN ETKİLEYİCİ YAZ MAKYAJI TİKTOK'TA

TikTok Moda Haftası kapsamında bu hafta yapılan #YazMakyajı kampanyasında kullanıcıları kontür uygulamasından kusursuz dumanlı göz makyajına kadar pek çok ipucu veriyor. Popüler TikTok kullanıcısı Sude Gençoğlu (@sude.gnn), plastik makyaj uygulaması hakkında yaptığı yayının ardından, Aleyna Doğrugörür (@aleynadogrugorur) etkileyici yaz makyajı görünümleri paylaştı.

YAZ ŞIKIRTISIYLA FVORİ AKSESUARLARINIZI PAYLAŞIN

TikTok Moda Haftası’nın üçüncü ayağı olan #YazŞıkırtısı kampanyasıyla kullanıcılar, favori yaz aksesuarlarını paylaşma şansına sahip oluyorlar. Şarkıcı Irmak Arıcı basit kıyafetleri tamamlayan aksesuarlarla şık bir yaz görünümüne ulaşmanın sırlarını paylaştı. Burcu Esmersoy'un #YazŞıkırtısı etiketiyle paylaştığı bir başka videoda da en sevdiği renkli, sportif, gündelik ve şık kıyafetlerle kombinlenebilecek ayakkabılar önerdi . #Yazşıkırtısı etiketi de şimdiden 70 milyon görüntülenmeye ulaştı. Kampanyalara ek olarak kullanıcıların TikTok Moda Haftası boyunca en beğendikleri canlı yayınlar ve videolar için oylama yapılacak.

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