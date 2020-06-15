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'TikTok rakip istemedi, Google ile anlaştı' iddiası!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2020 12:28 | Son Güncelleme

TikTok gibi video uygulamaları son dönemlerde çok büyük bir dikkat çekse bile onların alternatifi olan Zynn uygulaması tarzındaki platformlar, iyiden iyiye kendisinden bahsediyor. Fakat şimdilik pek olumlu bir gelişme yaşadıkları söylenemez.

'TikTok rakip istemedi, Google ile anlaştı' iddiası!

Firmanın özellikle de Google ile bazı sorunlar yaşadığı ve bu nedenle kapatılma eşiğine geldiği ifade ediliyor. Ancak konunun biraz daha derinine girince işin arkasında daha farklı hesapların olduğu görülüyor. Bytedance gibi platformların rakip istememesi bu hesapların en büyük nedenleri arasında yer alıyordu.

ZYNN SÖZCÜSÜ TİKTOK'U İŞARET ETTİ

Zynn sözcüsü Rocky Zhang tarafından yapılan açıklamalara göre, platformun Google Play Store üzerinden kaldırılmasının tek nedeni diğer video sitelerinden video almasıydı. Bu tür içerikler, Google Play Store tarafından alıntı olarak görüldü ve firmanın uygulamasının tamamen kaldırılmasına karar verilmişti. Özellikle de TikTok platformundan çok fazla içerik aktarıldığı söyleniyor.

Bu video merkezli sosyal medya platformunun en çok göze çarpan özelliklerinden bir diğeri ise kullanıcılarına düzenli olarak ücret vermesiydi. Örneğin arkadaşınızı buraya davet ettiğinizde onun aktif olup olmamasına göre 20 dolara kadar para alabiliyorsunuz. Ayrıca reklamverenlerin reklamlarını izlediğinizde sizlere belirli puanlar veriliyor. Daha sonradan bu puanları paraya çevirebiliyorsunuz.

ByteDance’in rakibi Kuasihou tarafından geliştirilen uygulamanın reklam izleyenlere para dağıtması TikTok gibi siteleri kızdırmışa benziyor. Her ne kadar kesin olmasa bile bazıları Bytedance firması ve Google arasında anlaşma yapıldığını söylüyor. Bildiğiniz üzere Google reklamverenlerin izleyenlere para vermesini desteklemiyor. Sizce bu ikili arasında neden sorun yaşanmış olabilir?

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