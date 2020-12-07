TikTok satışı ertelendikçe erteleniyor, çünkü…

TikTok’u ABD şirketlerinin satın alması, aksi halde ABD’de çalışmasına izin verilmemesi konusunda kesin emir veren ABD Başkanı Trump seçimi kaybedince, TikTok satışı da yalan olmuş olabilir.

Normal şartlarda Eylül ayında TikTok’un ABD’de engelleneceğini açıklayan Trump’a karşı TikTok ABD’li şirketlerle pazarlığa oturarak yasaklama kararını sürekli ertelemeyi başardı.

Trump’ın seçimi kaybetmesinin ardından TikTok satışı ertelemek için daha da cesaret kazandı. 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralacak Biden’in TikTok’a karşı Trump kadar sert davranmayacağı düşünülüyor. Çin ile ilişkileri normalleştirme tarafarı olan Biden’in TikTok’a karşı önlemleri yumuşatması bekleniyor.

Bu durumun farkında olan ABD’li şirketlerin de uygulamayı satın almak konusunda isteksizleştiği düşünülüyor. Oracle ve Walmart konsorsiyumun verdiği teklifi kabul edeceğini açıklayan TikTok şimdilik satışı kesinleştirmiş değil.

Trump yönetimi en son 4 Aralık günü satışın kesinleşmiş olması şartını getirmişti ancak 4 Aralık da geçti. TikTok, deadline’ın geçmiş olmasına rağmn ABD hükumetiyle olumlu görüşmelerin sürdüğünü belirterek, yasaklama yaşanmayacağını ima etti. Böylece ABD’li reklamverenlere de “bize para akıtmaya devam edin, için rahat olsun” mesajını verdiler.