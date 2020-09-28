TikTok'ta GTA 6 kutu açılış videosu çekti, gerçek sonradan anlaşıldı!

GTA serisi oyuncuların gönlünde gerçekten bir efsane. Serinin son oyunu GTA 5 ile aradan geçen 7 yılın yılın ardından bile hala delicesine oynanmaya devam ediyor. Bunda Rockstar Games'in oyuncuları GTA Online'a yönlendirmesinin payı ise yüksek. Fakat artık yeni GTA oyununun, yani GTA 6'nın adı ciddi ciddi dillendirilmeye başlandı. Hatta birçok kaynak, Rockstar Games'in GTA 6 üzerine çalışmalar yürüttüğü fikrinde ısrarcı. Hal böyleyken, diğer bir deyiş ile GTA 6 hakkında oyuncular bu kadar hassasken GTA 6, çok başka bir mecrada ortaya çıktı; TikTok'ta.

GTA 6 KUTU AÇILIŞ VİDEOSU ÇEKTİ, TİKTOK'A YÜKLEDİ

Bir TikTok kullanıcısı, GTA 6 kutu açılış videosunu TikTok'a yükledi. Grand Theft Auto serisinin geliştiricisi Rockstar Games'ten geldiği söylenen GTA oyun kutusu, PS5 için hazırlanmış bir sürümdü. Oldukça özel duran kutuyu açan kullanıcı, önce Grand Theft Auto VI yazan bir tişört ile karşılaştı. Daha sonra ise çıkartmalar ve oyun kutusu göründü. Video ise tam bu sırada bitti. Kısa ama fazlasıyla detay barındıran bu video, kısa sürede 430 binden fazla kişi tarafından izlendi. Fakat videodaki her şey birer illüzyondan ibaretti.