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Tiktok’ta içerik üreten yaşlı kadın öyle bir şey yedi ki midesi ağzına geldi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.08.2024 11:26
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Günümüzde sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla genç-yaşlı herkes birer içerik üreticisi oldu. Tiktok’a içerik üreten teyzenin Suşi denediği video viral oldu.

Tiktok’ta içerik üreten yaşlı kadın öyle bir şey yedi ki midesi ağzına geldi

Son dönemde sosyal medya araçlarına gelen güncellemelerle beraber canlı yayın yapmak, video kurgulamak ve takipçilerle hızlı iletişim akımı sağlamak gibi birçok kolaylık elimizin altında. Hayatlarını bu mecralardan paylaşarak para kazanan insanlar da oldukça çoğaldı. Haliyle sosyal medyayı gelir kapısı olarak görenler de arttı. Geniş bir yaş aralığına sahip kullanıcı kitlesi olan bir video uygulaması olan Tiktok’ta bunlardan biri.

MİDESİ AĞZINA GELDİ

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İşte o uygulamada değişik lezzetler deneyen ve bunu takipçileriyle paylaşan teyzenin videosu kısa sürede viral oldu. Daha önce hiç suşi yemeyen teyzenin ilk tepkisi sosyal medyada damga yarattı. Çektiği video eleştiri kadar sempati de topladı.

@hayriyeanane 3 çeşit sushi yedim🤔 #keşfet #ilginç #tiktok ♬ orijinal ses - Hayriye Anane

Sosyal medyada gündem olan videoya kullanıcılardan yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şu şekilde;

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tiktok
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