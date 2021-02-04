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  4. TikTok'ta insan kaçakçılığı reklamı! Fiyat listesi bile verdiler

TikTok'ta insan kaçakçılığı reklamı! Fiyat listesi bile verdiler

04.02.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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TikTok'ta insan kaçakçılığı reklamı! Fiyat listesi bile verdiler

Dünyada milyonlarca insanın kullandığı TikTok uygulamasındaki bir hesapta, Suriye’de rejim tarafından aranan kişilerin Lübnan’a belirli bir ücret karşılığı kaçırıldığına ilişkin reklam içerikli görüntü yayınlandı.

Dünyada 800 milyon aktif kullanıcıya sahip video paylaşım uygulaması TikTok’taki bir hesapta, Suriye’de rejim tarafından aranan kişilerin Lübnan’a belirli bir ücret karşılığında kaçırıldığına ilişkin reklam içerikli video yayınlandı. Yayınlanan videolarda Suriye'den Lübnan'a lüks araçlarla yapılan insan kaçakçılığına ilişkin görüntüler yer aldı.

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ÜCRET KENTE GÖRE BELİRLENİYOR

İnsan kaçakçılığı şebekesinin sosyal medya üzerinden reklam yaparak, bir de kaçakçılık tarifesi yayınladı. Sosyal medyada yayınlanan videoda, Suriye'deki rejimden Lübnan'a kaçak yollarla gitmenin bedeli olarak, Dera kentinden 2 bin 858 TL, Şam'dan 1429 TL, Humus'tan 1072 TL, Afrin’den ise 5 bin 717 TL ücret talep ediliyor.

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5.5 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kurtarma Komitesi 500 binin üzerinde kişinin, Suriye'deki 10 yıllık iç savaş sırasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. 5 buçuk milyon Suriyeli mülteci Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır'a kaçtı ve 6,6 milyonu ülke sınırları içinde yerinden edilmişti. Bunların 3,6 milyonu Türkiye'ye, 950 bini Lübnan'a, 670 bini de Ürdün'e sığınmıştı. Yine 1 milyona yakın Suriyeli, Avrupa ülkelerine kaçmıştı.

(DHA)

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