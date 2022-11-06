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TikTok'ta paylaştı: Neden sabahları asla kahve içmemeniz gerekiyor?

06.11.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahve en sevilen içecekler arasında bulunuyor. Birçok insan sabahları kahve içmeden ayılamadığını belirtiyor. Uzmanlar kahvenin oldukça fazla yararı olduğunu belirtse de sabahları içilen kahvenin zararı şaşırtıyor. Bir beslenme terapisti TikTok hesabında sabahları kahve içmenin zararını açıkladı.

TikTok'ta paylaştı: Neden sabahları asla kahve içmemeniz gerekiyor?

Kahvenin çok farklı çeşitleri bulunuyor. İçerisindeki kafein sayesinde gün içerisinde çok daha enerjik ve uyanık olmayı sağlayan kahvenin hangi saatte içildiğine dikkat etmek gerekiyor. Beslenme terapisti Olivia Hedlund , TikTok'ta yaptığı paylaşımda sabahları kahve içmemeniz gerektiğini belirtti.

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Olivia, sabahları içilen kahvenin yüksek stres yaşatabileceğini vurgulayarak "Hormonlarınızla uğraşıyorsunuz. Kahve sadece asidik değil, bu yüzden sabahları midemizi zorluyor.Ama tam anlamıyla vücudumuzun kortizol atmak için bir stres tepkisine girmesine ve bizi bir tür savaş ya da kaç durumuna sokmasına neden oluyor." dedi.

HORMONAL SİVİLCELERİ ARTIRIYOR

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"Bu yüzden bazı insanlar sabahları aç karnına kahve içtikleri zaman gerginleşirler.""Gerçekten iyi hissettirse de, özellikle de bir kadınsanız, vücudunuz için gerçekten olumsuz sonuçları var." Kahveyle ilgili kendi deneyimlerini hatırlatan Olivia, aç karnına birkaç fincan kahve içtiğini söyledi. "Dünyanın zirvesinde olduğumu hissederdim ve sonra bir sürü hormonal sivilcem olurdu ve nedenini merak ederdim.

KAHVE İÇMEDEN ÖNCE KÜÇÜK PARÇA DA OLSA BİR ŞEY YİYİN

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Yine de sabahları kahve içmek istiyorsanız Olivia bunun için bir çözüm olduğunu söylüyor. "Kahve içmeden önce küçük bir şey yiyin. Söz veriyorum, hormon dengesizlikleri ve hatta bağırsak sorunları ile mücadele ediyorsanız bir fark göreceksiniz" diye ekledi.

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