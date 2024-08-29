Tiktok’ta paylaştığı ofis günü viral oldu. Mesai saatlerinde masaj hizmeti

Bir endüstri mühendisi bir Tiktok kullanıcısının ofiste geçirdiği bir gününü anlattığı video kısa sürede büyük ilgi gördü.

TAZE ÇEKİLMİŞ FINDIK EZMESİ

Konforlu çalışma şartlarına sahip genç kız yediği yemekleri de videoda gösterdi. Kahvaltıda tabağına aldıklarını gösterirken “Güne taze çekilmiş fındık ezmesi olmadan başlayamıyorum” diyen genç kızın bu sözü çok konuşuldu.

ÖNCE İŞ SONRA MASAJ

Ofisten çıkmadan önce Thai masajı yaptırdığını söyleyen genç kız, videoyu o noktada da sonlandırdı. Videoyu gören sosyal medya kullanıcıları ise gönderinin altına olumlu ve olumsuz eleştiri yorumları yaptı. İşte o yorumlardan bazıları;