HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TikTok'ta skandal görüntü: Canlı yayında kredi vaadi deşifre oldu! "2 milyona kadar yardımcı oluruz"

TikTok'ta skandal görüntü: Canlı yayında kredi vaadi deşifre oldu! "2 milyona kadar yardımcı oluruz"

07.01.2025 11:04
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

İçerik devam ediyor
07.01.2025 11:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok yeni bir skandala sahne oldu. Canlı yayın açıp vatandaşlara kredi vaadinde bulunan şahıs deşifre oldu. Puan sistemi üzerinden vaatte bulunan şahıs, yayına katılanlardan birinin "Polisi arıyorum" uyarısına aldırış etmeden yayına devam etti.

Mynet İhbar Hattı'na gelen görüntü 'pes' dedirtti. Sık sık dolandırıcılık haberleriyle gündeme gelen TikTok'ta kredi vaadinde bulunan şahsı gören bazı vatandaşlar kayıtsız kalmadı.

1a

NE KADAR PUAN, O KADAR KREDİ

"Yüzde 15'le çalışıyoruz" arkadaşlar diyen şahıs, canlı yayında gelen soruları yanıtlayıp puana göre ne kadar kredi vadettiğini tek tek açıkladı. Puanı yetmeyenleri ise "Yardımcı olamıyoruz" diyerek geri çevirdi.

2a

"2 MİLYONA KADAR YARDIMCI OLURUZ"

"1701'e ne çıkar?" diye soran bir kişiye yayıncı şahıs "1 milyon 700-2 milyon arası yardımcı oluruz" diye yanıt verdi.

5a

'POLİS' UYARISINA DA ALDIRMADI

Bir kullanıcının olan biteni görüp "Polisi arıyorum şimdi" yazdığı görüldü. Yayıncı şahıs ise mesajı sesli olarak okuyup hiçbir şey olmamış gibi kredi vaadine devam etti.

3a

TAKİPÇİSİ YÜKSEK KİŞİLER CANLI YAYIN AÇIP PARA KAZANIYOR

Gazeteci Murat Ağırel de Cumhuriyet'teki köşesinde TikTok'taki dolandırıcılık olaylarına değindi. Ağırel'in belirttiğine göre uygulamada para kazanmanın birden çok yolu var. Bunlardan biri canlı yayınlar vasıtası ile markaların ürünlerini tanıtmak. Bir başka yol ise yine canlı yayınla takipçilerin hediye göndermelerini sağlamak Hediye göndermek için platforma özgü “jeton” adındaki dijital para biriminden alınması gerekiyor.

4a

7a

Tiktok'ta 10 dakikada kazandığı para şoke etti Tiktok'ta 10 dakikada kazandığı para şoke etti
Daha çok para almak için altında yeni dolandırıcılık Daha çok para almak için altında yeni dolandırıcılık
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık tiktok kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur'un serveti gündeme gelince avukatı patladı! Kızı Tuğçe hakkında bomba iddia

Ferdi Tayfur'un serveti gündeme gelince avukatı patladı! Kızı Tuğçe hakkında bomba iddia

Son zamanlarda artan depremlerin ardından korkutan uyarı! 'Her an 6.6 büyüklüğünde deprem olabilir' diyerek bölgenin ismini verdi

Son zamanlarda artan depremlerin ardından korkutan uyarı! 'Her an 6.6 büyüklüğünde deprem olabilir' diyerek bölgenin ismini verdi

'Fakir yiyeceği' olarak bilinirdi! Artık yanına yaklaşılmıyor: Kilosu 1200 TL'ye yükseldi

'Fakir yiyeceği' olarak bilinirdi! Artık yanına yaklaşılmıyor: Kilosu 1200 TL'ye yükseldi

AF mı geliyor? Abdullah Öcalan çıkışı Türkiye'nin gündemini belirlemişti! MHP'den bu kez de af çıkışı! FETÖ'cüler de yararlanacak mı? sorusuna böyle yanıt verdi

AF mı geliyor? Abdullah Öcalan çıkışı Türkiye'nin gündemini belirlemişti! MHP'den bu kez de af çıkışı! FETÖ'cüler de yararlanacak mı? sorusuna böyle yanıt verdi

Ortalığı kana buladı, pişkinliğine mahkeme başkanı kayıtsız kalmadı

Ortalığı kana buladı, pişkinliğine mahkeme başkanı kayıtsız kalmadı

6 çocuk annesi eşini 'yasak aşk' nedeniyle öldürdü! Ardından İzmir'e gidip şüphelendiği kişiyi vurdu

6 çocuk annesi eşini 'yasak aşk' nedeniyle öldürdü! Ardından İzmir'e gidip şüphelendiği kişiyi vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.