TikTok'ta skandal görüntü: Canlı yayında kredi vaadi deşifre oldu! "2 milyona kadar yardımcı oluruz"

Mynet İhbar Hattı'na gelen görüntü 'pes' dedirtti. Sık sık dolandırıcılık haberleriyle gündeme gelen TikTok'ta kredi vaadinde bulunan şahsı gören bazı vatandaşlar kayıtsız kalmadı.

NE KADAR PUAN, O KADAR KREDİ

"Yüzde 15'le çalışıyoruz" arkadaşlar diyen şahıs, canlı yayında gelen soruları yanıtlayıp puana göre ne kadar kredi vadettiğini tek tek açıkladı. Puanı yetmeyenleri ise "Yardımcı olamıyoruz" diyerek geri çevirdi.

"2 MİLYONA KADAR YARDIMCI OLURUZ"

"1701'e ne çıkar?" diye soran bir kişiye yayıncı şahıs "1 milyon 700-2 milyon arası yardımcı oluruz" diye yanıt verdi.

'POLİS' UYARISINA DA ALDIRMADI

Bir kullanıcının olan biteni görüp "Polisi arıyorum şimdi" yazdığı görüldü. Yayıncı şahıs ise mesajı sesli olarak okuyup hiçbir şey olmamış gibi kredi vaadine devam etti.

TAKİPÇİSİ YÜKSEK KİŞİLER CANLI YAYIN AÇIP PARA KAZANIYOR

Gazeteci Murat Ağırel de Cumhuriyet'teki köşesinde TikTok'taki dolandırıcılık olaylarına değindi. Ağırel'in belirttiğine göre uygulamada para kazanmanın birden çok yolu var. Bunlardan biri canlı yayınlar vasıtası ile markaların ürünlerini tanıtmak. Bir başka yol ise yine canlı yayınla takipçilerin hediye göndermelerini sağlamak Hediye göndermek için platforma özgü “jeton” adındaki dijital para biriminden alınması gerekiyor.