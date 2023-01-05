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TikTok'ta viral oldu! Sabah olanlara inanamayacaksınız... "Vücudumdan ne çıkardıysa, işe yaradı. Çok daha iyi hissediyorum."

05.01.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta yapılan ilginç sağlık deneyleri şaşırtmaya devam ediyor. Bu yıl giderek artan kış hastalıklarının etkilerinin çok daha rahatsız edici boyutlara ulaşması grip ve soğuk algınlığını iyileştirmenin çeşitli yollarını aratıyor. TikTok'ta viral haline gelen 'patates çorap' yönteminin etkisi yapanları hayrete düşürüyor.

TikTok'ta viral oldu! Sabah olanlara inanamayacaksınız... "Vücudumdan ne çıkardıysa, işe yaradı. Çok daha iyi hissediyorum."

Grip ve soğuk algınlığı bu sene tüm dünyada çok daha etkili bir şekilde yaşanıyor. Önceki senelere göre daha ağır geçen hastalık süreçlerinde hastalar gribi en hızlı şekilde iyileştirmenin yolunu arıyor. TikTok'ta yayınlanan basitçe "patates çorabı" olarak bilinen tuhaf çözüm, sosyal medya kullanıcılarının sağlık hilesini denediğini gösteren yüzlerce kliple uygulamada viral oldu.

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Birçok kullanıcı patateslerin toksinleri vücutlarından atmaya yardımcı olduğunu, kendilerini taze ve enerjik hissetmelerini sağladığını söyleyerek bu yöntemin başarılı olduğunu belirtti. Bir anne patates çorap yöntemini hasta çocuğunda denedikten sonra "İşe yarıyor!! Kızım çok daha iyi hissediyor!!” dedi. 6,6 milyondan fazla izlenen videosu, izleyicilere çareyi nasıl doğru bir şekilde tamamlayacakları konusunda talimat veriyor.

GECE BOYUNCA BEKLETİN

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Anne, viral videosunda "Bir patates alın ve ondan iki dilim kesin," diyerek sebzenin her bir diliminin nispeten ince olduğunu vurguluyor. "Onları her ayağın tabanının altına koyun ve gece boyunca bir çorapla örtün."

TOKSİNLERİN ATILMASI İYİ HİSSETMENİZİ SAĞLAYACAK

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Görüntüler, ertesi sabah kızının ayaklarındaki çorapları çıkardığında kesiliyor. "Ayağın alt kısmında bir iz göreceksiniz ki bu kesinlikle iyi. Daha sonra iğrenç derecede karanlık olan patates dilimlerini göreceksiniz. Bunun nedeni, toksinlerin atılması ve çocuğunuzun kendini çok daha iyi hissetmesidir” diyor.

"VÜCUDUMDAN NE ÇIKARDIYSA, İŞE YARADI"

Gerçekten de viral klip, patates dilimlerinin bütün gece çorapların içinde kaldıktan sonra karardığını gösteriyor - bu da bazı izleyicilerin midesinin bulanmasına neden oldu. Bu arada, başka bir anne de hack'in çocuklar kadar yetişkinler üzerinde de çalıştığını açıkladı. Alicia North , "Vücudumdan ne çıkardıysa, işe yaradı. Çok daha iyi hissediyorum."

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"ŞOK İÇİNDEYİM"

Isabelle Lux dahil olmak üzere diğer sosyal medya kullanıcıları da bu yöntemi denediler. Popüler içerik oluşturucu kendi videosunda, “Dün gece vücudumdan ne çıktı? Çorabıma patates koymaya çalıştım ve bu hayatımda gördüğüm en çılgınca şey. Bu bir detoks mu? Bana bunun dünyadaki en iğrenç şey olduğunu söyleyemezsin," diye devam etti. "Şok ve gözyaşı içindeyim"

YÖNTEMİN İŞE YARAMADIĞINI BELİRTEN KİŞİLER DE BULUNUYOR

Lux, "hayatının en kötü gribiyle" mücadele ettiğini iddia etti ve hack'in onu iyileştirmeye yardımcı olmadığını itiraf etti. Ancak çok sayıda izleyici, çarenin kendileri için harikalar yarattığını söyleyen yorumlar bıraktı. Biri coşkuyla, "Bunu dün gece yaptım ve kendimi çok daha iyi hissediyorum."

PATATES HAVA VE ISIYA MARUZ KALDIĞINDA KARARIR

Bir beslenme uzmanı , patateslerin çoraplardan çıkarıldıktan sonra neden bu kadar kararmış göründüğünü açıkladı. Siyah rengin vücuttan atılan toksinlerden kaynaklandığı iddiasını çürüterek, “Patates dilimlenip açıldığında, hava ve vücut ısısına maruz kaldığında enzimatik esmerleşme olur” dediler. Açıkça, "Çoraplı bir patates gribinizi tedavi etmeyecek" dediler.

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