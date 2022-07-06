HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. TikTok'taki canlı yayınlara 18+ ayarı! Sadece 18 yaşından büyükler girebilecek

TikTok'taki canlı yayınlara 18+ ayarı! Sadece 18 yaşından büyükler girebilecek

06.07.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram Reels ile rekabet eden TikTok, kullanıcıların canlı yayınlarını 18 yaş ve üzeri izleyicilerle sınırlandırmasına olanak sağlanacak yeni bir ayarı test etmeye başladı. Şirket tarafından doğrulanan 18+ ayarıyla içerik üreticisi istediği taktirde yayını yalnızca 18 yaş ve üstü izleyiciler izleyebilecek.

TikTok'taki canlı yayınlara 18+ ayarı! Sadece 18 yaşından büyükler girebilecek

TikTok, Instagram Reels ile rekabetini sürdürürken yeni bir haber geldi. Buna göre şirket, kullanıcıların canlı yayınları 18+ izleyicilerle sınırlandırmasına olanak tanıyan yeni bir ayarı test ediyor. Şirket, yeni ayarın şu anda belirli kullanıcılarla sınırlı testte olduğunu onayladı.

TIKTOK'TA CANLI YAYINLARA 18+ AYARI

TikTok'taki 18+ ayarın paylaşılan ekran görüntüleri, yeni seçeneğe erişimi olan kullanıcıların ayarlarına gidip "yetişkin temalar" düğmesini açıp canlı yayınlarını yetişkinlerle sınırlandırabileceğini gösterdi. Buna göre uygulama, bu ayar açıldığında "yalnızca 18 yaş ve üstü izleyicilerin canlı yayınınızı görebileceğini" belirtecek. Ayarı açtığınızda, TikTok, 18+ etiketli canlı yayınların, uygulamanın çıplaklık, cinsel aktivite ve şiddet politikalarını içeren topluluk kurallarını ihlal etmeleri durumunda kaldırılacağını size bildirecek.

TikTok-1

TikTok fenomeninin ölümden iki saat önce çektiği videodaki ifade sosyal medyaya damga vurdu! “Başka kim genç öleceğini düşünüyor?”TikTok fenomeninin ölümden iki saat önce çektiği videodaki ifade sosyal medyaya damga vurdu! “Başka kim genç öleceğini düşünüyor?”

REŞİT OLMAYANLARIN KARŞILAŞMASI ÖNLENECEK

TikTok canlı yayınlar için yeni 18+ kısıtlama ayarını test ediyor olsa da, içerik hala uygulamanın politikalarına tabi. Yani bu ayar, kullanıcıların yetişkinlere uygun içerik yayınlamasının bir yolu değil. Ancak reşit olmayanların, yetişkinlere yönelik veya onlar için ilgi çekici olmayan içeriklerle karşılaşmasını önlemenin bir yolu olarak nitelendirilebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Instagram çöktü mü? Sorun yaşanıyorInstagram çöktü mü? Sorun yaşanıyor
Korkunç olay! Annesini ve kardeşlerini öldürdüKorkunç olay! Annesini ve kardeşlerini öldürdü
Son anket sonuçları paylaşıldı! İlk 3 partinin oy oranlarında dikkat çeken yakınlıkSon anket sonuçları paylaşıldı! İlk 3 partinin oy oranlarında dikkat çeken yakınlık
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

Mahalle ayağa kalktı! Her yerde aranırken bakın nereden çıktı

Mahalle ayağa kalktı! Her yerde aranırken bakın nereden çıktı

İlginizi Çekebilir

Sevdiklerinin gözleri önünde 20 m yükseklikten boşluğa süzüldü!

Sevdiklerinin gözleri önünde 20 m yükseklikten boşluğa süzüldü!

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.