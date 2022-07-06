TikTok'taki canlı yayınlara 18+ ayarı! Sadece 18 yaşından büyükler girebilecek

TikTok, Instagram Reels ile rekabetini sürdürürken yeni bir haber geldi. Buna göre şirket, kullanıcıların canlı yayınları 18+ izleyicilerle sınırlandırmasına olanak tanıyan yeni bir ayarı test ediyor. Şirket, yeni ayarın şu anda belirli kullanıcılarla sınırlı testte olduğunu onayladı.

TIKTOK'TA CANLI YAYINLARA 18+ AYARI

TikTok'taki 18+ ayarın paylaşılan ekran görüntüleri, yeni seçeneğe erişimi olan kullanıcıların ayarlarına gidip "yetişkin temalar" düğmesini açıp canlı yayınlarını yetişkinlerle sınırlandırabileceğini gösterdi. Buna göre uygulama, bu ayar açıldığında "yalnızca 18 yaş ve üstü izleyicilerin canlı yayınınızı görebileceğini" belirtecek. Ayarı açtığınızda, TikTok, 18+ etiketli canlı yayınların, uygulamanın çıplaklık, cinsel aktivite ve şiddet politikalarını içeren topluluk kurallarını ihlal etmeleri durumunda kaldırılacağını size bildirecek.

REŞİT OLMAYANLARIN KARŞILAŞMASI ÖNLENECEK

TikTok canlı yayınlar için yeni 18+ kısıtlama ayarını test ediyor olsa da, içerik hala uygulamanın politikalarına tabi. Yani bu ayar, kullanıcıların yetişkinlere uygun içerik yayınlamasının bir yolu değil. Ancak reşit olmayanların, yetişkinlere yönelik veya onlar için ilgi çekici olmayan içeriklerle karşılaşmasını önlemenin bir yolu olarak nitelendirilebilir.



