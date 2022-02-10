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TikTok'taki 'Erdoğan' paylaşımıyla gündem oldu

10.02.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videolarıyla sosyal medyada dikkat çeken üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya, ”Lisede arkadaşlar arasında yapıyordum. 7 yıllık bir serüven. TikTok’ta yayınlandıktan sonra çok izlendi ve çok sevildi” dedi.

İstanbul’da özel bir üniversitede eczacılık okuyan 5’inci sınıf öğrencisi olan Nahya, yaklaşık 7 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taklit ediyor. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taklit edebilen 24 yaşındaki genç, işe mizah katarak sosyal medyada Erdoğan’ı taklit ettiği içerikleri hazırlayıp paylaşıyor. Nahya’nın bu paylaşımları da sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görüyor. Nahya, koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karantina sürecine ilişkin çektiği videoyla bir kez daha gündeme geldi.

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"LİSEDEN BERİ BU TAKLİDİ YAPARIM"

Lisede okuduğu dönemden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taklit ettiğini söyleyen 24 yaşındaki Muhammed Nur Nahya, “Lisede arkadaşlar arasında yapıyordum. Aslında bu yaklaşık 7 yıllık bir serüven. Arkadaşım TikTok’ta videomu paylaştıktan sonra bu video tutuldu, çok izlendi ve çok sevildi. Sonra ben de TikTok’taki içeriklerime mizah katarak yeni içerikler üretmeye çalıştım. Liseden beri yaptığım bir taklit aslında bu” şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında başka kimseyi taklit etmediğini söyleyen Nahya, “Ben zaten başka taklit yapamıyorum. Sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taklit ediyorum. Yaklaşık 7 ay önce TikTok’ta videom paylaşıldı. Ben de onun üzerine TikTok’a girdim ve bu şekilde yayıldı, sevildi” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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