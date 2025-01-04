TikTok'taki kolonya videosu akımını deneyen çocuğun feci sonu! 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

10 yaşındaki bir çocuk, TikTok’ta izlediği videodan etkilendi, sonu feci bitti! Olay, 17 Aralık günü Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , evde tek başına olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok’ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı.

ÜZERİNE KOLONYA DÖKÜP ÇAKMAKLA ATEŞE VERDİ!

Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren’i hastaneye kaldırdı.

16 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ!

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından küçük çocuk, yakınları tarafından toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır