HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TikTok'taki vaaz sosyal medyayı salladı! '70 tane hurin olacak, cennette top sektireceğiz'

TikTok'taki vaaz sosyal medyayı salladı! '70 tane hurin olacak, cennette top sektireceğiz'

09.05.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yayılan bir hocanın vaaz verdiği sırada kullandığı ifadeler gündem oldu. Hızla yayılan görüntülerde, namaz kılmayanları ikna etmeye çalışan hocanın “Neden namaz kılmıyoruz? 70 tane hurin olacak. Hap kullanmayacaksın” dediği görüldü.

TikTok'taki vaaz videosu olay oldu. Namaz kılmayan insanları ikna etmek için cennette neler olacağını anlatan hocanın görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Söz konusu videoda hocanın “Neden namaz kılmıyoruz? 70 tane hurin olacak. Hap kullanmayacaksın” ifadelerini kullandığı görüldü.

dfdsfds

"hasanhocaa" isimli hesapta paylaşılan videodaki vaazda şu ifadeler kullanıldı;

“70 tane hurin olacak ya, hap kullanmayacaksın abi. Afedersin top sektireceğiz ya. Macun mu sarımsak mı iyi geliyor demeyeceksin. Neden kılmıyoruz bu namazları? Neden tutmuyoruz bu Allah’ın sözünü? Aşkım yattın mı deyince yatmış numarası yapmayacağız. Yatmadım diyeceğiz. Nereye yatıyoruz cennetteyiz.”

gdg


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör örgütü PKK'ya darbe! Ağrı grubu yok edildi Terör örgütü PKK'ya darbe! Ağrı grubu yok edildi
Plakayı gören polis, otomobili durdurdu! Plakayı gören polis, otomobili durdurdu!
Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'den gövde gösterisi! Dünyanın beklediği açıklamayı yaptı

Putin'den gövde gösterisi! Dünyanın beklediği açıklamayı yaptı

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

Suriyelilere saldırıldı iddiası sonrası açıklama geldi

Suriyelilere saldırıldı iddiası sonrası açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Savaşın dehşetine dayanamadı! Şimdi bir seks işçisi

Savaşın dehşetine dayanamadı! Şimdi bir seks işçisi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.