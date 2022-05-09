TikTok'taki vaaz sosyal medyayı salladı! '70 tane hurin olacak, cennette top sektireceğiz'

TikTok'taki vaaz videosu olay oldu. Namaz kılmayan insanları ikna etmek için cennette neler olacağını anlatan hocanın görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Söz konusu videoda hocanın “Neden namaz kılmıyoruz? 70 tane hurin olacak. Hap kullanmayacaksın” ifadelerini kullandığı görüldü.

"hasanhocaa" isimli hesapta paylaşılan videodaki vaazda şu ifadeler kullanıldı;

“70 tane hurin olacak ya, hap kullanmayacaksın abi. Afedersin top sektireceğiz ya. Macun mu sarımsak mı iyi geliyor demeyeceksin. Neden kılmıyoruz bu namazları? Neden tutmuyoruz bu Allah’ın sözünü? Aşkım yattın mı deyince yatmış numarası yapmayacağız. Yatmadım diyeceğiz. Nereye yatıyoruz cennetteyiz.”



