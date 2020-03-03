TikTok'tan kullanıcı güvenliği için atılacak adımlar!

TikTok ,Topluluk Kurallarını ihlal eden video, ses, görüntü ve metin dahil içeriği kaldırıyor ve bu içerikleri paylaşan hesapları askıya alıyor. Aplikasyonun Güvenlik Merkezi'nde kısıtlı görüntüleme modu, filtreler ve uygulama içi raporlama dahil olmak üzere kötü içeriklerden korunmak için bir dizi önlem bulunuyor.

TikTok, Güvenli İnternet Günü’nde internetin daha güvenli kullanılması adına gerçekleştirdiği ankette milyonlarca kullanıcısına çevrimiçi varlıklarını yönetebilecekleri eğitici önerilerde bulundu. Bu kapsamda hesap ayrıntılarını paylaşmamaya ilişkin tavsiyelerin yanı sıra, kimlik avı bilinci ve TikTok güvenlik araçlarını etkili kullanmaya yönelik bir anket gerçekleştirdi.

Şirket, kullanıcılarını bilgilendirmek ve güvenlik araçlarını tanıtmak için uzmanlar ve içerik üreticilerinin yer aldığı eğitici videolar çekti. Çekilen videolarda içerik üreticileri Berkay Topçu ve Şeyda Aydın topluluk kuralları ve güvenlik özelliklerini detaylı bir şekilde anlattı.

Berkay Topçu Topluluk Kuralları’nı anlatırken platformda terörizm, şiddet, nefret söylemi ve zarara neden olabilecek diğer davranış türlerinin teşvik edilmesine izin verilmediğini vurguladı. Platform içerisinde bu içeriklerle karşılaşılması halinde TikTok yönetim ekibine bildirebileceklerini ekledi.