TikTok'tan sonra ikinci dalga: iOS 14 Instagram'ı ifşa etti!

iOS 14'te iPhone kullanıcılarının görmekten memnun olduğu, kendilerini daha güvenli hissetiren bir özellik var. Bu özellik sayesinde arka planda kameraya erişen uygulamalar veya izinsiz bir şekilde erişmeye çalışan uygulamalar bir bilgilendirme notu ile sizlerle paylaşılıyor. Böylece hangi uygulamanın arka planda nasıl işlemler yaptığını tüm çıplaklığıyla öğrenebiliyorsunuz. Bu özellik sayesinde TikTok'un iOS 14 Beta'da iPhone panosuna erişmeye çalıştığı ve sadece TikTok'un değil onlarca uygulamanın daha iPhone panosuna eriştiği fark edildi. Şimdi ise söz konusu 'ifşa' olayında ikinci dalga çok yakından tanıdığımız bir sosyal medya uygulamasını vurdu; Instagram'ı.

İOS 14 INSTAGRAM İÇİN KAMERA SİMGESİ GÖSTERDİ

Instagram uygulaması yüklü olan iOS 14 Beta kullanıcıları, bildirim çubuğunu çektiklerinde şoke eden bir Instagram simgesiyle karşılaştılar. Zira, burada Instagram kamerası açık olmamasına rağmen, Instagram'ın kameraya eriştiğine dair bir simge yer alıyordu. Bu da Instagram'ın gizlilik ihlali yaptığına dair bazı yorumları beraberinde getirdi. Durumu Twitter'a taşıyan iOS Beta kullanıcıları Instagram'a tepkilerini gösterdiler. Instagram ise konu hakkında bir açıklama yaptı.