TikTok'tan yeni önlem: İşlevsel özellik artık devre dışı!

TikTok dünya çapında oldukça yüksek bir kullanıcı sayısına sahip. Fakat yaş yükseldikçe her sosyal medya platformunda olduğu gibi TikTok'un da kullanıcı sayısı giderek azalıyor. TikTok'ta farklı olan bir şey var. O 16 yaşından küçük oldukça yüksek sayıda kullanıcı barındırıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, TikTok kullanıcılarının yüzde 13'ünü 12-15 yaş arası çocuklar oluşturuyor. Hal böyle olunca uygulamanın çocuklara karşı daha korumacı davranması bekleniliyor. Daha önce bu yönde adım atan uygulama, çocukların mesajlaşmalarını ebeveynler tarafından kontrol edilebileceği bir özelliğini duyurmuştu. Şimdi ise bu özelliğe çok önemli bir kural daha eklendi.

TİKTOK MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİNİ KAPATIYOR

TikTok, 16 yaş altı kullanıcılarını kapsayacak yeni kurallarını açıkladı. Buna göre TikTok, 16 yaşın altındaki kullanıcıların için özel mesajlaşma özelliğini kapatacak. Böylece çocukların mesajlaşma yoluyla taciz ve siber zorbalık gibi suçlarla karşılaşmasını bir nebze olsun engelleyecek olan şirket, 16 yaş üstü kullanıcılarına herhangi bir yasak uygulamayacak. Peki yeni yasak ne zaman başlayacak?