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TikTok'tan yeni önlem: İşlevsel özellik artık devre dışı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.04.2020 10:53 | Son Güncelleme

TikTok, mesajlaşma politikasında bazı değişiklikler yaptı. Bu değişikliğe göre 16 yaşından küçük TikTok kullanıcıları için mesajlaşma özelliği devre dışı bırakılacak.

TikTok'tan yeni önlem: İşlevsel özellik artık devre dışı!

TikTok dünya çapında oldukça yüksek bir kullanıcı sayısına sahip. Fakat yaş yükseldikçe her sosyal medya platformunda olduğu gibi TikTok'un da kullanıcı sayısı giderek azalıyor. TikTok'ta farklı olan bir şey var. O 16 yaşından küçük oldukça yüksek sayıda kullanıcı barındırıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, TikTok kullanıcılarının yüzde 13'ünü 12-15 yaş arası çocuklar oluşturuyor. Hal böyle olunca uygulamanın çocuklara karşı daha korumacı davranması bekleniliyor. Daha önce bu yönde adım atan uygulama, çocukların mesajlaşmalarını ebeveynler tarafından kontrol edilebileceği bir özelliğini duyurmuştu. Şimdi ise bu özelliğe çok önemli bir kural daha eklendi.

TİKTOK MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİNİ KAPATIYOR

TikTok, 16 yaş altı kullanıcılarını kapsayacak yeni kurallarını açıkladı. Buna göre TikTok, 16 yaşın altındaki kullanıcıların için özel mesajlaşma özelliğini kapatacak. Böylece çocukların mesajlaşma yoluyla taciz ve siber zorbalık gibi suçlarla karşılaşmasını bir nebze olsun engelleyecek olan şirket, 16 yaş üstü kullanıcılarına herhangi bir yasak uygulamayacak. Peki yeni yasak ne zaman başlayacak?

İŞTE 16 YAŞ ALTI YASAĞIN BAŞLAMA TARİHİ

TikTok, halihazırda 16 yaşın altında bulunan kullanıcılarına bildirim göndermiş durumda. Bildiriye göre söz konusu yasak 30 Nisan'dan sonra işlemeye başlayacak ve bu tarihten itibaren 16 yaş altı kullanıcıların TikTok'ta mesajlaşması imkansız hale gelecek. Ancak madalyonun bir de öbür yüzü var.

DOĞUM TARİHLERİ DEĞİŞTİRİLMESİN ÇAĞRISI

TikTok'a kayıt olan 16 yaş altı kullanıcıların çok basit bir yöntemle bu yasaktan kaçabilme ihtimalleri var. TikTok hesabındaki doğum günü bilgisini değiştiren 16 yaş altı kullanıcılar söz konusu yasaktan etkilenmeyecek. Bu yüzden TikTok'un kullanıcılardan doğum tarihini kanıtlayıcı bir belge talep etmesi ya da doğum günü bilgisini değiştirme imkanını da ortadan kaldırması şart.

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Anahtar Kelimeler:
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